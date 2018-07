«Seul le travail paye»

Par DDK | Il ya 39 minutes | 80 lecture(s)

La section badminton du MB Béjaïa s’est illustrée lors du dernier championnat national (double hommes) en s’adjugeant la médaille d’or. Dans cet entretien, le président du CSA, Salim Meddouri, parle de cette performance.

La Dépêche de Kabylie : Pouvez-vous nous présenter la section badminton du MB Béjaïa, dont vous êtes le président du CSA ?

Salim Meddouri : Notre section a été lancée en 1998. Une année qui coïncidait avec la création de l'Association algérienne de badminton, puis juste après la Fédération algérienne de la discipline, dont le MBB Badminton est membre fondateur.



Comment vous est venue l'idée de lancer la section badminton, sachant que ce sport n'était pas connu avant 1998 en Algérie ?

C’est un sport olympique mixte qui reste proche des techniques du volley-ball. Et comme ce dernier connaissait une réussite et réussissait bien à Béjaïa, le badminton n’a fait que suivre dans la même logique. Hamdoullah, aujourd’hui, le constat est là, et ce sport avance bien.



Le MBB s'est distingué dernièrement, en décrochant une médaille d'or, démontrant que le badminton se porte toujours bien. Un commentaire?

Tout à fait, d’autant que l’encadrement du club, administratif et technique, vise toujours les premiers rôles. Notre objectif à moyen terme, c’est la formation des petites catégories, pour assurer une bonne relève et de meilleurs résultats à l’avenir.



Les doubles hommes se sont illustrés depuis 2016…

Après la médaille d'or en 2016, la paire composée d’Allou Yacine et Belaïdène Walid n’a pas cessé de travailler et de cravacher aux entraînements. Ce qui lui a permis de décrocher la 3e place à l'Open international, organisé par notre pays au mois de février dernier. Je dirais que la continuité était le facteur déterminant dans la réussite de nos athlètes.



Pourtant, les moyens n'étaient pas totalement réunis, essentiellement infrastructurels…

Les conditions dans lesquelles nous travaillons dissuaderaient quiconque qui voudrait exercer ce sport. C’est dire que nos athlètes ont relevé plus d’un défi. La salle dans laquelle nos athlètes s’entraînent ne répond pas au minimum des normes requises pour toute activité sportive. Avoir deux terrains seulement pour s’entraîner, n’est pas suffisant, sans oublier les fuites d’eau en hiver notamment, ce qui nous contraignait à évacuer nous-mêmes ces eaux, pour éviter des glissades, et donc, de probables blessures.



Quelque chose à ajouter ?

Pour cette année, j’espère qu’on trouvera des créneaux et d’autres salles pour réaliser des résultats encore plus encourageants et lancer, par la même occasion, la prochaine relève, ce qui passe par une formation à la hauteur. Notre seul objectif consiste à bien représenter notre club et notre wilaya à l'échelle nationale et internationale.

Entretien réalisé par M. R.