Le 31 juillet, dernier délai d’engagement

La ligue de football de la wilaya de Béjaïa qui gère le championnat de wilaya dans les deux paliers, Honneur et Pré-honneur, informe que le nom du club de la wilaya qui sera qualifié au tour régional de la coupe d’Algérie, toutes catégories confondues, devrait être connu avant le 20 août 2018. La ligue affirme que «tout club désirant s’engager dans cette compétition doit se manifester avant le 31 juillet 2018. Chaque club doit établir au préalable tous les documents nécessaires pour son engagement, entre autres, le bulletin d’engagement, les licences…». En outre, la LFWB met à la disposition des clubs le formulaire d’engagement pour la coupe d’Algérie, sur lequel on retrouve la dénomination complète par abréviation du club, la date de création, les couleurs portées, l’adresse, le stade de domiciliation, sa capacité d’accueil, sa nature, la banque de domiciliation ainsi que le numéro du compte bancaire (RIB). Un formulaire où le président du club ou son représentant s’engage à respecter et faire respecter par les membres et joueurs du club, les statuts et règlement généraux de la FAF et notamment le règlement de la Coupe d’Algérie édition 2018 et l’application de leurs décisions, directives et orientations, respecter la programmation de Dame coupe et garantir la bonne organisation et le bon accueil des équipes visiteuses conformément aux règlements. Tout comme il doit veiller à ce que la société ANEP/Communication et Signalétiques puisse installer librement tous ses panneaux publicitaires et particulièrement ceux de la coupe d’Algérie et du sponsor «ATM Mobilis». Enfin, assurer que tout vêtement et équipement porté et utilisé par les membres de la délégation durant les matchs de Coupe d’Algérie ne porte aucune publicité autre que celle du sponsor officiel, en l’occurrence ATM Mobilis.

M. R.