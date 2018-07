Changement radical chez les jeunes catégories

Par DDK | Il ya 38 minutes | 76 lecture(s)

C'est le changement radical au niveau de la section des jeunes de l'USM Draâ Ben Khedda. En plus de l'installation d'un nouveau responsable de la section, les entraîneurs respectifs des minimes, des cadets et des juniors ont été remerciés par les responsables du CSA USMDBK. En prenant une telle décision, les dirigeants veulent donner un nouveau souffle aux jeunes du club. Le premier changement opéré est intervenu au niveau du poste de président. La section des jeunes de l'USM Draâ Ben Khedda est désormais gérée par Rachid Idrenmouche, un ancien du club qui connait bien la maison. Il succède à Ali Kebir qui a été remercié par la direction du club. La catégorie des U15 ou les minimes, seront désormais drivés par Belhocine Kamel. Ce dernier, diplômé dans le domaine, succède à Hocine Amirou au poste d'entraîneur de cette catégorie. Pour la catégorie cadette du club, il y a eu un remaniement, avec l'intronisation de Kamel Hadjaz comme nouvel entraîneur. Ce dernier, pétri de qualités e, a un bon niveau dans le domaine de la formation, il prend la place de Youcef Hadji, qui a été limogé de son poste. Enfin, pour la catégorie junior, l'entraîneur en poste, en l'occurrence Demdoum, a été démis de ses fonctions, cèdant sa place à Kebir Mohamed qui va désormais entraîner les juniors de l'USM Draâ Ben Khedda cette saison.

Début de la prospection aujourd'hui

Le nouveau président des sections jeunes de l'USM Draâ Ben Khedda Rachid Idrenmouche nous a confirmé le début des journées de prospection ce mercredi : «On va lancer l'opération de prospection pour détecter les jeunes talents en minimes, en cadets et en juniors ce mercredi (ndlr, aujourd'hui). On a opéré un changement radical au niveau du staff technique. Fini le bricolage, on a engagé des techniciens qui un bon niveau dans le domaine de la formation, je reste persuadé qu'ils vont apporter un plus pour permettre aux jeunes de l'USMDBK de progresser». Les journées de prospection s'étaleront sur une semaine, avant d'arrêter les listes des effectifs des trois catégories.

Massi Boufatis