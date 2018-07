La reprise fixée pour le 28 juillet

Par DDK | Il ya 38 minutes | 69 lecture(s)

La reprise des entraînements se fera bientôt chez les Oiseaux Sportifs de Moulediouane, pensionnaires de la division Régionale 2. Les responsables du club en concertation avec le staff technique, ont décidé de programmer la reprise et le début de la préparation d'intersaison pour le 28 de ce mois, au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda. Les joueurs, nouveaux et anciens, ont été donc avisés par la direction du club de la date de la reprise pour qu'ils prennent leurs dispositions et soient au rendez-vous le jour J. D'après les propos du premier responsable du club, en l'occurrence Walid Kasdi, l'OSM ne va pas se contenter de jouer les premiers rôles, mais ambitionne d’accéder en Régionale 1 la prochaine saison. Avant cela, il y a tout un travail de préparation qui doit s'effectuer, cet été, dans de bonnes conditions, ainsi que la programmation des matchs amicaux à disputer pour que l'équipe soit au meilleur de sa forme au coup de starter du championnat de la Régionale 2 groupe A.

M. B.