Une aubaine pour les remplaçants

Par DDK | Il ya 38 minutes | 98 lecture(s)

Après avoir affronté hier le FC Saarbrück, la JS Kabylie jouera son deuxième match amical, cet après-midi à 18h, face à la formation du FC Weisbach, évoluant à la 9e division allemande.

Le coach de la JSK, Franck Dumas, donnera l’occasion aux joueurs non-incorporés hier pour démontrer de quoi ils sont capables. L’entraîneur français commence, déjà, à connaître ses joueurs après son arrivée en Algérie à quelques jours de la fin du stage d’Ain Bénian. Ce dernier veut tirer profit le maximum des joutes amicales pour tenter d’avoir une équipe homogène en prévision du prochain exercice. Une fois les qualités de ses joueurs connues, Franck Dumas choisira le schéma tactique qui pourra arranger la JSK lors de la prochaine saison. De leur côté, les joueurs de la JSK font de leur mieux pour convaincre leur entraîneur. Ainsi, sachant que les places seront très chères, les joueurs cravachent durement aux entraînements. Chaque joueur tente de convaincre le coach par son niveau pour prétendre à jouer lors de la compétition officielle. À l’instar du match d’hier, les Canaris feront tout aujourd’hui pour remporter la victoire, ce qui les motivera pour la suite de la préparation. Même s’ils jouent devant un adversaire de la 9e division allemande, les Kabyles veulent réussir un bon résultat pour taper dans l’œil de leur coach. La JSK disputera deux autres matchs amicaux durant son stage en Allemagne respectivement face au RM Hamm Benfica (D1/ Luxembourg) le 22 juillet, et le SG Lebach - Landsweiler (D7/ Allemande) le 26 juillet.

La piste Belghrebi abandonnée

Par ailleurs, le coach de la JSK, Franck Dumas, veut que son équipe soit renforcée par un centre-avant et un attaquant de couloir. À cet effet, l’attaquant de la JSMB, Belgherbi, annoncé en grands pompes du côté de la JSK a fini par trouver un accord avec son club avec lequel il va poursuivre son aventure, ce qui veut dire que sa piste est définitivement abandonnée côté JSK. L’autre attaquant, à savoir Fiston, devra rejoindre l’équipe en Allemagne où il subira des tests pour un probable recrutement. Ainsi, Dumas ne laisse rien au hasard et exige du renfort pour que son équipe prétende à jouer les premiers rôles. La JSK qui devra boucler son recrutement avec deux autres joueurs a effectué un véritable remue-ménage en libérant pas moins de 12 joueurs, et en engageant plusieurs éléments tels que le gardien de but international Abdelkadir Salhi (ex-CRB), Thiam (Guinée), Nwofor (Nigeria), Tahar Benkhelifa (Paradou AC), les trois émigrés Amaouche, Hamroune et Samy ou encore Amir Belaïli (ex-CR Belouizdad). Reste à connaître maintenant les noms des joueurs qui signeront encore à la JSK, c’est ce qu’on saura dans les prochaines journées.

