Les travaux de la nouvelle pelouse entamés

Comme nous l’avons annoncé dans une de nos précédentes éditions, le stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou sera doté d’une nouvelle pelouse synthétique. Les travaux ont déjà été entamés, dimanche dernier, par l’entreprise DTS. L’opération aurait été décidée, suite à la réserve émise par la commission d’homologation de la Ligue professionnelle lors de son dernier passage, quant à l’état dégradé de la pelouse du stade qui remonte à 2012 et qui représentait un danger pour les usagers. Les membres de la dite commission ont, en effet, signalé dans leur rapport la nécessité de doter le stade d’une nouvelle pelouse. Une réserve de taille qui a donc été prise en considération par la direction de la JSK qui a saisi à son tour les autorités concernées, à leur tête le wali qui a très vite instruit la Direction de la Jeunesse et des sports de prendre en main la doléance du club kabyle. Selon une source proche de l’entreprise DTS, la nouvelle pelouse devrait être réceptionnée avant le coup d’envoi du championnat, prévu, rappelons-le, pour le 11 août prochain. Une nouvelle qui réjouira toute la famille du club le plus titré du pays qui espère que cette saison sera la bonne pour son équipe pour jouer les premiers rôles. Aussi, il est à signaler qu’en raison de la pose du nouveau tartan, la reprise des entraînements de la formation de l’US Béni Douala, prévue initialement pour lundi dernier au stade du 1er novembre, a eu lieu au stade Oukil Ramdane, tout comme les jeunes de la JSK qui devraient reprendre dans les prochains jours au stade Oukil Ramdane.

S. Klari