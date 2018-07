Les Vert et Rouge à pied d’œuvre à Tunis

Par DDK | Il ya 38 minutes | 69 lecture(s)

Après avoir bouclé hier matin la première partie de la préparation estivale, d’une durée de dix jours, au stade de l’UMA, les joueurs de la JSMB entameront, dès aujourd’hui, un stage de douze jours au complexe sportif de Hammam Bourguiba, en Tunisie. La délégation de la JSMB, forte de 37 membres dont 25 joueurs, séjournera donc jusqu’au 30 de ce mois dans ce magnifique site offrant toutes les commodités pour s’assurer une préparation conforme aux attentes du staff technique. Ce dernier, à sa tête le coach en chef, Mustapha Biskri, misera beaucoup sur ce stage de Hammam Bourguiba pour évaluer le niveau de préparation de Bernayen et consorts ayant, faut-il le dire, beaucoup sué pour se remettre d’aplomb sur le plan physique. Désormais, tous les joueurs seront face au défi de prouver leurs capacités à travers les quelques matches amicaux qu’ils disputeront à Tunis, en vue de s’assurer une place de titulaire dans le nouveau dispositif du coach Biskri. Ce dernier que nous avons interrogé hier matin, à l’issue de l’ultime séance d’entrainement avant le départ pour Tunis, a déclaré notamment : «Je crois que ce premier cycle, consacré à la préparation physique générale, était en soi encourageant, dès lors que les joueurs ont bien répondu à la charge de travail et respecté à la lettre le programme tracé à cet effet. Désormais, on misera sur le stage de Tunis pour optimiser le travail qui est déjà fait, et les tests amicaux qu’on disputera sur place nous donneront une idée bien claire sur le niveau de préparation de chaque élément.»

Vers la création d’une association des anciens joueurs

Un groupe d’anciens joueurs de la JSMB a lancé, vendredi dernier, à l’occasion d’une assemblée constitutive organisée au stade OPOW, l’idée de la création d’une association des anciens joueurs du club. L’objectif de cette louable initiative, la première du genre, selon un de ses initiateurs, en l’occurrence, Boubekeur Lakhdari, est de créer un cadre rassembleur à but non lucratif pour tous ceux qui ont fait les beaux jours de ce prestigieux club, doyen des clubs Kabyles, fondé le 18 mai 1936. Cette association, dont l’AGE élective du président et des membres du bureau est prévue pour le 27 de ce mois, aura pour mission essentielle de venir en aide aux anciens joueurs en difficulté. C’est dans cette optique qu’un appel leur est d’ores et déjà lancé pour venir en nombre assister aux travaux de cette même AGE qui se tiendra au salon d’honneur du stade de l’UMA à la date précédemment indiquée.

B. Ouari