C’est le flou total !

Ceux qui portent dans le cœur les couleurs de l’US Oued Amizour, que nous rencontrons dans les quatre coins de la commune, ne savent plus à quel saint se vouer.

Beaucoup voulaient un changement radical dans ce club, ou du moins concernant la future gestion des affaires de ce dernier créé en 1947, et qui est en train de vivre l’une de ses plus mauvaises situations de son existence. Certes, le club a moisi dans les divisions inférieures par le passé, notamment avant 2010, mais les choses se sont accélérées de telle sorte que c’est tout le monde qui a des ambitions pour cette équipe, représentant une région entière dans les paliers supérieurs de la division Régionale. Les malentendus entre supporters et membres de la direction du club lors de l’assemblée générale ordinaire tenue dernièrement, font qu’aucune issue n’est venue clarifier l’opinion publique amizouroise sur les intentions des uns et des autres. Cela intrigue les amoureux du club, pour qui l’avenir de l’USOA serait compromis, comme le reflètent leurs déclarations. Ils sont unanimes que ce club risque tout simplement le forfait pour la saison prochaine, où pour rappel les «Rouge et Noir» évolueront en division Inter-régions. La situation n’a pas changé d’un iota, surtout que la mission de la commission de sauvegarde du club est achevée avec la fin de la saison sportive. Une commission née, avant le début de la phase retour de l’exercice passé, afin de sauver ce qui restait à sauver d’une équipe qui à priori a perdu son statut de véritable représentant de la Soummam en division nationale amateur. «La situation est en l’état, rien n’a changé et nous, de notre côté, on ne peut rien faire. On était venus dans un seul et unique but, sauver le club de la descente, autrement dit, sauver les meubles en mettant la main à la poche. Mais le club n’a pas réussi à se maintenir. Dès lors, que notre mission est terminée avec la fin de l’exercice passée», nous dira un membre du comité de sauvegarde accosté dans un coin à Amizour. La situation, même si elle n’est pas alarmante, est tout de même inquiétante. D’ailleurs, au moment où beaucoup de clubs se préparent pour l’exercice 2018/2019, à l’USOA, c’est le stand-by. Une situation qui n’arrange guère les affaires de ce club qui a bouclé ses 71 ans d’existence au mois de mai passé». Attendons les prochains jours pour voir.

M. R.