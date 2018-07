Le KC Taguemount Azouz ouvre le bal

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

Les engagements de la saison sportive 2018-2019 sont lancés et c’est le KC Taguemount Azouz, évoluant en division honneur, qui a ouvert le bal avec le dépôt du dossier, suivi de la JS Boukhalfa. Selon un membre de la Ligue, plusieurs autres clubs sont attendus en début de la semaine prochaine pour s’acquitter de cette opération qui connaîtra un état d’avancement assez important d’ici le 28 juillet prochain, date retenue pour l’organisation de l’assemblée générale extraordinaire avec les clubs. La prise en charge des frais d’engagement qui s’élèvent à quatre cent mille dinars (400 000 DA) par l’APW de Tizi-Ouzou n’est pas sans faciliter la tâche aux associations qui sont épargnées de cette contrainte majeure et pesante dans la constitution du dossier dans la plupart des autres wilayas du pays. À souligner que c’est la 7e année de suite que l’APW de Tizi-Ouzou prend en charge les frais d’engagement. Une bouée qui évite les retards dans la constitution des groupes, l’établissement des calendriers des compétitions et surtout le démarrage de la coupe et du championnat de wilaya dans les temps. Par ailleurs, l’opération d’homologation des terrains qui relève des compétences de la Ligue de Tizi-Ouzou a été entamée le 9 juillet dernier. L’audit qui s’est achevé avant-hier, a touché 20 stades. Des inspections qui ont révélé beaucoup d’insuffisances au niveau des infrastructures visitées par la commission d’évaluation habilitée. La majorité des réserves émises par les membres de la dite commission porteraient essentiellement sur la clôture, la propreté des lieux, l’électricité. Des réserves que les clubs domiciliés devraient lever pour avoir le quitus de la commission. Selon des indiscrétions, le bilan des sorties établi de la commission d’audit n’est pas reluisant, puisque seuls trois terrains ont été homologués. Il s’agit des stades d’Aït Mahmoud, Aït Bouaddou et Mekla. Les 17 terrains restants (Yakouren, Fréha, Timizart, Tikobaine, Aït Aissa Mimoun, Makouda, Tigzirt, Mizrana, Boghni, Ouadhias, Ouacifs, Tizi-Gheniff, Frikat, Aït Yahia Moussa, Tadmaït, Larbaâ Nath Irathen et Mechtras), ont tous fait l’objet de réserves. Ces dernières devraient être levées afin de permette à la ligue de programmer une deuxième visite de la commission.

S. K.