Début de prospection chez les seniors

Il ya 1 heure

Des dizaines de joueurs de différents horizons tentent leur chance chez les seniors de L’US Béni Douala. Ils sont venus de Tadmaït, Draâ El-Mizan, Aït Yahia, Boghni, Tizi Rached, Ouadhias, Azazga, Mekla, Fréha, Tizi-ville et même des autres wilayas (Bouira, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj, Alger, Boumerdès), dans l’espoir de taper dans l’œil du staff technique, chargé de la prospection, et, donc, décrocher une place dans l'effectif de l'US Béni Douala, en prévision de la nouvelle saison sportive qui se profile à l'horizon. Le coach Karim Kaced fait savoir que «les journées de prospection pour les seniors ont débuté lundi passé au stade Oukil Ramdane et s'étaleront jusqu'au 21 de ce mois. Présentement, on est en train de faire le tri, et d'ici la semaine, on dégagera les meilleurs. Il ne faut pas oublier qu’il y a des joueurs de la saison passée qui seront maintenus et d'autres qui seront recrutés. Pour l’heure, tout se passe dans de bonnes conditions». Ainsi, les dirigeants de Béni Douala, à leur tête le président Hocine Ammam, sont déterminés à ne pas laisser filer l'objectif tant recherché la saison prochaine, à savoir l'accession en Ligue 2 Mobilis.

