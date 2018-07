Hamid Foudil nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

La direction du club du FC Aït Zaim, à sa tête le président Mehieddine Ammam, a procédé à la nomination d'un nouveau coach pour l'équipe première. Il s’agit du Hamid Foudil qui est officiellement le successeur de Kamal Boumbar à la tête de la barre technique des seniors. Les dirigeants du club ont trouvé un accord avec Hamid Foudil et avec l'objectif de jouer les premiers rôles cette saison et pourquoi pas réaliser l'accession en division honneur. Ce technicien qui connait son métier, aura certes la tâche difficile, mais avec son expérience, il peut permettre au FC Aït Zaim de hisser son niveau et d'entrevoir la nouvelle saison sous de bons auspices. Par ailleurs, la direction, en commun accord avec le nouvel entraîneur, a décidé de démarrer la préparation d'intersaison à la fin de ce mois ou au plus tard début août. Il faut souligner que plusieurs joueurs ont été libérés. La direction a même entamé des négociations avec plusieurs joueurs des équipes voisines, comme l'OSM, l'IRBSET, le DCB, l'ESAY, pour renforcer son effectif cet été.

Massi Boufatis