L’ES Sétif se relance

L’Entente de Sétif s’est relancée en Ligue des champions d’Afrique après avoir pris le meilleur sur la formation marocaine du Difaâ El Jadidi (2 - 1), avant-hier soir à Sétif, pour le compte de la 3e journée du group B.

Après deux revers de suite enregistrés, respectivement, face au TP Mazembe et le MC Alger, l’Aigle Noir a fini par prendre son envol dans la plus prestigieuse des compétitions continentales. Cependant, cette première sortie officielle, sous l’ère Taoussi, n’a pas été une partie de plaisir pour les camarades de Djabou. Devant un public nombreux venu voir les nouvelles recrues et encourager son équipe, les Sétifiens ont été cueillis à froid en encaissant un but à la 4e minute par Mohamed Ali Benamar. Le joueur marocain était à la réception d’un ballon dégagé, dans l’axe, par un défenseur de l’ESS, il a ensuite pris le temps de contrôler le cuire de la poitrine avant de déclencher une frappe surpuissante ne laissant aucune chance au portier Zeghba. Le temps de reprendre leur esprit, les Sétifiens ont pris le jeu à leur compte pour arriver à remettre les pendules à l’heure, à la 20e minute, grâce à Bouguelmouna. Le transfuge de l’USM Bel Abbès a été à la finition d’une belle action collective qui a permis aux siens de rejoindre les vestiaires sur ce score de 1 but partout. En seconde partie de ce derby maghrébin, l’ESS a multiplié les tentatives afin de repasser devant au tableau d’affichage. Mais il a fallu attendre la dernière minute du temps réglementaire (89’) pour assister au but libérateur signé Ghacha, arrivé lui aussi lors du mercato estival en provenance de l’USM Blida. Grâce à ce succès combien précieux, l’ESS glane ses trois premiers points et quitte la dernière place (3e). Le Difaâ, quant à lui, recule de la 3e à la 4e position (1 pt). Pour leur prochaine apparition, les Sétifiens se rendront au Maroc pour donner la réplique à leur adversaire du jour. Le match aura lieu le 27 juillet prochain (19h00) au stade M'hamed El Abdi à El Jadida.

Le MC Alger conserve la 2e place

Cette première victoire sétifienne fait les affaires du MC Alger, autre représentant algérien dans cette épreuve. En effet, le Doyen conserve la 2e place du quatuor B (4 pts) en dépit de son amère défaite concédée, avant-hier à Lubumbashi (RD Congo), face au TP Mazembe (1 - 0). Les Vert et Rouge pensaient tenir le point du match nul jusqu’à la 88e minute et le but assassin de Elia Meschack (87’). Pour sa part, le TPM réalise la passe de trois et prend le large en tête du classement (9 pts). Lors de sa prochaine sortie, le MC Alger tentera de prendre sa revanche face à ce même adversaire. La confrontation aura lieu le 28 juillet prochain (20h00) au stade du 5 Juillet (Alger). Pour rappel, le MCA a marqué le pas lors de son entame de compétition, après avoir été tenu en échec par la formation marocaine du Difaâ El Jadidi (1 - 1). Le Mouloudia s’est bien rattrapé par la suite face à l’ES Sétif, second représentant algérien dans cette compétition, en s’imposant hors des ses bases (0 - 1).

