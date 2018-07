Zahir Benayach 12e recrue

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

La JSM Béjaïa a enregistré, avant-hier, sa douzième et dernière recrue en ce mercato estival. Il s’agit de l’ex-attaquant du RC Kouba, Zahir Benayach, qui a paraphé un contrat de deux ans au profit du club.

Il convient de rappeler que l’effectif de la JSMB qui a connu le départ de pas moins de quatorze éléments cet été, a enregistré, en revanche, les renforts du quatuor du CABBA, Medah - Allioui - Berchiche - Niati, Besaci (USMA), El Bahi (OM), S. Chaouchi (ESBD), Benayach (RCK), Meddour (GCM), Khezri et Mekideche (JSMS) et Allali (MCO). Soit des renforts de choix qui pourraient donner un plus à l’équipe dès la saison prochaine, si l’on se fie à la récente déclaration du coach en chef, Mustapha Biskri, qui a été, d’ailleurs, associé à cette opération recrutement par la direction du club.

Belgherbi reste

Tout est bien qui finit bien, dit-on. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le feuilleton du meilleur attaquant de la JSMB lors de la saison écoulée, Abdelouahid Belgherbi, a pris fin avant-hier avec la décision de l’enfant de Tlemcen d’aller jusqu’au bout de son contrat qui expirera en juillet 2019. Alors que le joueur ne manquait pas de sollicitations, à l’exemple notamment de la JSK et du CSC, la direction de la JSMB est parvenue donc à lui faire changer d’avis lors d’une rencontre marathon tenue avant-hier au siège du club. Sur ce, Belgherbi qui était le second joueur de la JSMB à avoir déjà saisi la CRL après Benchaira, a consenti finalement avec ses interlocuteurs à retirer sa requête auprès de cette instance, pour poursuivre son aventure avec le club pour une autre saison.

Vers la création d’une association des anciens joueurs

Un groupe d’anciens joueurs de la JSMB a lancé, vendredi dernier, à l’occasion d’une assemblée constitutive organisée au stade OPOW, l’idée de la création d’une association des anciens joueurs du club. Le but recherché à travers cette louable initiative, la première du genre, est, entre autres, et selon un de ses initiateurs, en l’occurrence Boubekeur Lakhdari, de créer un cadre rassembleur à but non lucratif pour tous ceux ayant fait les beaux jours de ce prestigieux club et néanmoins doyen des clubs kabyles, fondé le 18 mai 1936. Cette association, dont la tenue de l’AGE est prévue pour le 27 du mois en cours, pour l’élection de son président et des membres du bureau, aura pour mission essentielle de venir en aide aux anciens joueurs en difficulté. C’est dans cette optique qu’un appel leur est d’ores et déjà lancé pour venir nombreux assister aux travaux de cette AGE qui aura lieu au salon d’honneur du stade de l’UMA à la date indiquée ci-dessus.

