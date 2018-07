Vers le plébiscite de Bennai

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le salon d’honneur du stade OPOW de la ville de Béjaïa abritera, cet après-midi à partir de 18 heures, les travaux de l’assemblée générale élective (AGE) du CSA/MOB pour l’élection du successeur du président démissionnaire, Mustapha Rezki. Ceci dit, nul doute que cette élection servira de simple formalité pour les membres de l’AG en ce sens que l’unique candidat en course pour ce poste, à savoir Arab Bennai, sera assurément plébiscité par ses pairs pour revenir aux affaires du CSA qu’il avait présidé durant deux mandats consécutifs avant l’avènement de M. Rezki. Par ailleurs, il convient de rappeler, enfin, que M. Bennai était de toutes les consécrations du MOB durant son règne, avec notamment une accession historique en Ligue 1 Mobilis, l’unique trophée de Dame coupe remporté haut la main en 2015 et une finale de coupe de la CAF perdue contre le géant Congolais du TP Mazembe en 2016.

Nezouani file au NC Magra

L’ex-attaquant des Crabes, Halim Nezouani, qui a été libéré en milieu de semaine par la direction du club, n’a pas perdu beaucoup de temps pour trouver un club repreneur, sachant que le joueur a signé avant-hier un contrat de deux ans au profit du nouveau promu en Ligue 2 Mobilis, en l’occurrence le NC Magra. Par ailleurs, la direction du club qui a réussi à faire revenir officiellement avant-hier le portier Athman Toual, se lance désormais à la recherche d’un défenseur axial pour clore définitivement le recrutement où, pour rappel, le MOB a déjà enregistré l’arrivée de pas moins de quatorze joueurs pour renforcer son effectif en prévision de la saison prochaine.

Fin du stage de Gammarth aujourd’hui

Les camarades de Kadri qui ont effectué un stage d’une douzaine de jours dans la ville tunisienne de Gammarth, devraient regagner le pays aujourd’hui en soirée. Auparavant, les protégés du coach Alain Michel devaient aussi disputer hier soir leur troisième et dernier match amical contre la sélection de Libye drivée par l’Algérien Adel Amrouche ou à défaut face à l’USM Bel Abbes se trouvant tous les deux en regroupement sur place. Pour rappel, le MOB qui s’apprête à boucler son stage de préparation dans la ville de Gammarth, en Tunisie, s’est offert un beau succès, lundi dernier, aux dépens du CS Korba sur le score de 3 à 2, effaçant du coup la dernière débâcle essuyée quelques jours plus tôt contre l’EST (0 - 4). Les réalisations Béjaouies ont été l’œuvre de Touri (2’), Dehar (27’) et Touati (75’). Cela dit, les poulains du coach Alain Michel qui ont entamé le match pied au plancher, ont fait montre d’une grande envie de réussir leur mission en dépit de leur infériorité numérique dans la dernière demi-heure de jeu après l’expulsion de Herida (59’). Autrement dit, en plus de Malik Touri qui a réalisé une prestation de premier ordre, avec un but de toute beauté inscrit dès l’entame de la partie, ses autres camarades, tels que le Malien Moussa Camara, ont fait le boulot qu’il fallait sous l’œil superviseur du coach Alain Michel. Une fois de retour au pays, les joueurs du MOB auront droit à deux jours de relâche pour récupérer de leurs efforts. Ceci avant de replonger à nouveau dans l’ambiance du travail au stade de l’UMA dès le début de la semaine prochaine.

B. O.