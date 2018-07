Un centre aux normes mondiales

Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

Les équipes sportives, notamment les clubs de football, continuent de choisir le CNLST (Centre national de loisirs et sports de Tikjda) pour leur préparation en altitude d’intersaison, en prévision de la prochaine saison 2018/2019. En effet, après le nouveau pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, l’AS Aïn M’lila, et le RC Rélizane de la Ligue 2, d’autres équipes ont déjà programmé leurs séjours au niveau du centre, à l’instar des juniors de l’USM Alger, l’US Biskra, le CRB Aïn Ousssara… Tout le monde est unanime quant aux excellentes conditions de travail au niveau de ce centre. C’est le cas du nouvel entraineur de l’AS Ain M’lila, Lakhdar Adjali, ex-coach adjoint à la JS Kabylie et au MO Béjaïa, DTS à l’USM Alger et ancien entraineur au centre de formation du club Amiens (France) où il évoluait en tant que joueur professionnel. Ce dernier estime que «toutes les conditions sont réunies pour mener à bien cette première phase de préparation, consacrée au travail physique et oxygénation». Il dira au sujet de son engagement avec le nouveau pensionnaire la ligue 1 Mobilis, «c’est un choix judicieux, un honneur pour moi d’entrainer un club qui a fait les beaux jours du football national, il y a deux décennies». L’ASAM enchaine t-il, «revient en élite après 18 ans d’éclipse, en réalisant deux accessions de suite». Concernant l’objectif mis en évidence avec les dirigeants du club, Le coach Adjali estime avoir «conclut un accord avec les dirigeants du club, pour assurer le maintien, compte tenu des moyens très limités du club par rapport aux autres clubs de la division Ligue 1 Mobilis, (JS Saoura, JS Kabylie, où encore le MC Alger…) Pour la première saison en Ligue 1, nous avons tracé comme objectif de jouer le maintien, d’autant que la plupart des joueurs ayant réalisé l’accession avec l’équipe ont rejoint d’autres clubs». Concernant le stage, «il s’est déroulé dans de bonnes conditions, toutes les conditions étaient réunies pour effectuer une bonne préparation physique et oxygénation à (1478 m) d’altitude». «Personnellement, enchaine Adjali, Je suis très agréablement surpris par ce dont dispose le centre. Aujourd’hui, on n’a plus besoin d’aller en Tunisie, surtout avec le nouveau stade du centre qui sera bientôt fin prêt, un circuit magnifique. Désormais, quel que soit le club où je serais, j’effectuerais mon premier stage ici au CNLS Tikjda qui compte toutes les structures d’accompagnement et un personnel très professionnel que je tiens d’ailleurs, au nom du club, à remercier du DG au simple agent, pour leur accueil chaleureux et professionnel, sincèrement bravo».

Un terrain de foot aux dimensions FIFA

«Désormais, partir à l’étranger servirait uniquement à changer les idées et mettre le joueur dans un autre cadre pour lui éviter la lassitude», estime Adjali. Interrogé au sujet des joueurs recrutés, il dira, «la direction avait déjà pris l’initiative de faire signer quelques joueurs avant mon arrivée, je dois faire avec. Il reste quatre ou cinq joueurs dont je dois m’occuper personnellement. Je ne dois en aucun cas me tromper, la saison risque d’être longue. Ce qui compte, c’est l’état d’esprit, c’est disposer de joueurs capables de résister à la pression et de rester concentrés durant 30 journées». Après deux jours de repos, l’ASAM s’est envolée vers la Tunisie pour la seconde étape de préparation, «un stage plus spécifique, (technique et tactique) avec des rencontres amicales», dira encore le coach de Ain M’lila. A noter que ce dernier est assisté de Salim Menad qui n’est autre que le frère de Djamel Menad, et de Belgherbi Mourad, préparateur physique. Comme l’entraineur Adjali, son homologue Chérif Hadjar du RC Rélizane regrette que le nouveau stade du centre ne soit pas achevé, un stade qui, pour rappel, a connu des phases de blocage par les responsables du PND. Aujourd’hui, toutes les équivoques ont été levées, et les travaux ont repris. A titre de rappel, le stade, qui est réalisé sur fonds propres du centre, compte un terrain de football avec tartan synthétique de dimensions FIFA, d’une piste d’athlétisme avec quatre couloirs en gomme et surtout d’une grande salle omnisports de 900m2 en dessous du stade. Son achèvement est vivement attendu par les nombreux sportifs.

M’hena A.