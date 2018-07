Tournoi de football à Kendira

Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

L’association sportive amateur de Kendira, dans la wilaya de Béjaïa, compte organiser un tournoi de football des plus de 17 ans. Une manifestation qui, selon l’un des membres de cette association, aura lieu le 20 août prochain, soit à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire du congrès de la Soummam (20 août 1956). C’était au début du mois en cours que l’association en question avait annoncé le déroulement de ce tournoi, avec un affichage dans les quatre coins de municipalité et même des villages limitrophes. Au départ, les frais de participation au tournoi étaient fixés à 15 000 dinars et le dernier délai d’engagement au 15 juillet, soit dimanche passé. Or, dans une autre publication, les organisateurs ont informé que, suite à la réunion avec le président de l’APC de Kendira, les frais de participations ont été réduits de 5 000 dinars. Chaque équipe désirant y prendre part à ce tournoi commémoratif devra, de ce fait, payer la coquette somme de 10 000 dinars au lieu de 15 000 dinars. Selon le même responsable que nous avons eu au téléphone dans la matinée d’hier, le nombre d’équipes ayant émis le désir d’y participer jusque-là ne dépasse pas cinq. «Mais même avec un nombre pareil, précise-t-il, le tournoi est maintenu pour le moment».

M. R.