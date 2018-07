Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

Un spectacle haut en couleurs et riche en sonorités a marqué, mercredi soir au complexe Mohamed Boudiaf d'Alger, la cérémonie d’ouverture des Jeux africains de la Jeunesse (JAJ-2018), à l’occasion du coup d’envoi de ces joutes africaines qui se déroulent du 18 au 28 juillet.

Ce spectacle, exécuté par un nombre impressionnant de danseurs, s’est ouvert par un tableau sobre mettant en avant une carte de l’Afrique retraçant la longue histoire de ce continent, berceau de l’humanité. La scène s’est animée et le rythme, mélangeant les sonorités africaines et celles des instruments de musiques modernes, monte graduellement pour accompagner les cascades de tableaux, magistralement exécutés par les danseurs, où l’histoire se mêle à la richesse culturelle de ce continent. Un nombreux public, constitué essentiellement de familles, a assisté à la cérémonie d’ouverture qui a duré une heure et demie, donnant ainsi à cette fête du sport africain un aspect convivial. La première partie de la cérémonie a été réservée aux aspects protocolaires qui a vu les délégations des pays participants à ces jeux défiler l’une derrière l’autre, mais le moment le plus attendu c’était le passage de la délégation algérienne, conduite par le volleyeur Tahmi Touhami porteur du drapeau algérien. Les feux d’artifice et jeux de lumières ont aussi illuminé le stade à la fin de ce spectacle riche en couleurs, créant ainsi une chaleureuse ambiance dans les gradins. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a déclaré officiellement, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ouverts les 3es Jeux africains de la Jeunesse (JAJ-2018). «Je déclare officiellement, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les 3es Jeux africains de la Jeunesse d'Alger ouverts», a dit M. Ouyahia dans une brève allocution, souhaitant à cette occasion la bienvenue aux hôtes de l'Algérie. Pour cette cérémonie, des membres du gouvernement et d'importantes personnalités de pays africains et autres représentants des instances sportives internationales étaient présents pour assister à ces jeux continentaux qui verront la participation de quelque 3 000 athlètes issus de 54 nations, engagés dans 30 disciplines.

Belle entame des judokas et haltérophiles algériens

Les judokas algériens ont dominé les épreuves individuelles des Jeux africains de la jeunesse-2018 (JAJ-2018), disputées jeudi dernier à la salle Harcha-Hacène (Alger), en décrochant 7 médailles (3 or, 1 argent, 3 bronze). Les médailles d'or algériennes ont été, respectivement, remportées par Bouchkif Nihel (-52 kg), Dris Messouad Redouane (-66 kg) et Abdellah Remouche (-100 kg). Bouchkif a battu en finale la Tunisienne Chayeb Amani. De son côté, Dris s'est imposé en finale des -66 kg devant le Marocain Yasser Hnich, également par ippon. Un peu plus tôt, Abdellah Remouche (-100 kg) avait offert à l'Algérie sa première médaille d'or en battant en finale le Nigérian Daniel Madu. Cette catégorie a enregistré la participation de trois judokas. Un autres algérien, à savoir Ahmed Rabahi a raté la médaille d'or de la catégorie -81 kg après sa défaite en finale face au Marocain Yassine El Ataoui, alors que Abdelatif Boubetra (-55 kg), Sabrina Larbi (-63 kg) et Nabila Benbelkacem se sont adjugés la médaille de bronze de leur catégorie respective.

