La nouvelle équipe se dessine

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

La nouvelle équipe version 2018-2019 de la formation de l’US Béni Douala, qui évolue en division nationale amateur (DNA) se dessine. En effet, le travail de prospection, entamé dimanche dernier au stade mythique Oukil Ramdane, devrait prendre fin aujourd’hui. Plus d’un millier de jeunes venus de toutes les wilayas du pays ont été mis à l’essai par le staff technique de l’US Béni Douala, à sa tête Karim Kaced. Tous les joueurs susceptibles de venir renforcer le groupe déjà en place, ont été conviés, pour ce samedi, afin de subir le test final chez la formation de Béni Douala dont l’ambition est d’accéder en Ligue 2 professionnelle. Le président Hocine Ammam et son équipe, qui ont raté d’un cheveu, lors des deux derniers exercices, une autre accession historique au palier supérieur, en raison d’un manque de moyens, notamment financiers, ne comptent pas baisser les bras. Tous se disent déterminés et prêts à relever le défi, cette saison, pour peu que les autorités locales accordent un plus d’attention à leur formation qui s’est sentie, jusque-là, marginalisée. Selon les dirigeants, la formation de l’US Béni Douala n’a pas bénéficié d’un réel soutien qui lui permettrait de réaliser le rêve de toute la population locale et des autres régions de la wilaya, avides d’autres clubs en division professionnelle après la JSK. Une donne qui mettrait fin à l’exil de talentueux joueurs de la région contraints d’aller monnayer leur talent ailleurs. L’US Béni Douala, qui demeure une des fiertés de la wilaya, doit retenir l’attention des responsables concernés à tous les niveaux. Le soutien à cette formation est un devoir, et nos responsables devraient prendre exemple de leurs homologues des autres wilayas qui encouragent sans cesse leurs équipes respectives.

Stage bloqué à Tizi-Rached

La formation de Béni Douala, dont l’effectif au titre de la saison 2018-2019 devrait être ficelé au plus tard mercredi, va rentrer en stage bloqué dès le 26 juillet prochain. Le président Ammam et ses proches collaborateurs, à l’image du manager général de l’équipe Azem Dahmane, et le président du CSA Madjid Hamdad, en concertation avec les membres du staff technique, ont choisi, pour ce premier regroupement, l’auberge de Tizi-Rached, pour un séjour jusqu’au 03 août 2018. Neufs jours que le coach Kaced et son adjoint Ait Ramdane devaient mettre à profit pour effectuer un travail foncier avant de se rendre en Tunisie pour un second stage où il sera question de peaufiner la préparation, notamment sur le plan de la cohésion, physique technique et tactique. Un riche programme de travail qui comporte plusieurs joutes amicales.

Djellal, Chefri et Hamdaoui en renfort

Selon des indiscrétions, la formation de l’US Béni-Douala aurait opéré un renfort de choix avec les arrivées annoncées de trois joueurs espoirs de la JSK. Il s’agit de Massinissa Djellal, Samir Chefri et Zohir Hamdaoui. Trois joueurs qui méritaient amplement, selon de nombreux observateurs de la balle ronde, d’être promus en équipe senior du club le plus titré, dont deux ont été même proposés par leurs entraineurs. En enrôlant ces trois éléments, Béni Douala, qui a constitué un tremplin pour de nombreux joueurs, à l’mage de Bensayeh et Belmessaoud qui ont rejoint la saison dernière la JSM Béjaïa et Chouiter qui a opté pour le NAHD, ne sera que renforcé au vu des qualités intrinsèques de ces joueurs. Pour rappel, Djellal, qui joue sur le flanc droit de l’attaque, s’est hautement illustré dans l’équipe réserve des canaris, notamment lors de la phase retour où il a inscrit une bagatelle de buts d’anthologie. Pour sa part, Chefri, qui occupait le poste de récupérateur, a assumé son rôle avec brio. Enfin pour, Hamdaoui, qui évolue au poste d’inter gauche, a également donné entière satisfaction.

S. K.