Les Canaris au grand complet

Après l’attaquant nigérian Uche Nwofor, qui est arrivé en Allemagne avant-hier soir, l’arrière droit Amir Belaili était lui aussi attendu, hier soir, au lieu du regroupement de la JSK.

L’attaquant nigérian a rejoint ses équipiers après avoir réglé le problème du visa alors que le défenseur Amine Belaili a obtenu l’autorisation de quitter le pays des autorités militaires, lui qui se trouve encore sous les drapeaux. Ainsi, avec l’arrivée de Nwofor et Belaili, l’effectif de la JSK est à présent au complet. Cela permettra au coach des Canaris, Franck Dumas, d’avoir tout son effectif est d’appliquer son programme à la lettre d’ici le 28 juillet, date de la fin de ce deuxième stage de préparation. Le coach kabyle fera jouer Belaili et Nwofor lors des deux derniers matchs amicaux face respectivement au RM Hamm Benfica (D1, Luxembourg) le 22 juillet à 16h et au FV Lebach (D7, Allemande) le 26 juillet à 18h (heure algérienne). Ces deux matchs seront l’occasion pour Nwofor de prouver son talent, lui qui n’était pas performant lors du premier stage de préparation effectué à Ain Benian. En d’autres termes, le Nigérian doit s’imposer s’il veut figurer dans l’effectif de la JSK au cours du prochain exercice. Dans l’entourage du club, on évoque la possibilité de résilier le contrat du joueur si Dumas n’est pas satisfait de son rendement. Le coach Dumas choisira entre Nwofor et l’attaquant burundais, Fiston, attendu d’un moment à l’autre en Allemagne. Ainsi, la JSK travaillera encore pendant huit jours. Le staff technique de la JS Kabylie peaufinera la préparation et dégagera l’équipe type qui entamera la nouvelle saison 2018-209. Son seul objectif est que l’équipe soit prête sur tous les plans pour prétendre à enregistrer un bon début en championnat.

Le Burundais Fiston attendu hier soir

L’attaquant burundais Fiston est attendu pour, hier soir ou au plus tard aujourd’hui à Alger, avant de rallier la JSK en Allemagne. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la JSK et si tout se passe bien, le joueur jouera les deux derniers matchs de préparation de son équipe en Allemagne. Le coach Dumas choisira entre lui et l’attaquant Nwofor, en attendant de savoir si Fiston sera engagé avec la JSK ou bien Nwofor sera maintenu s’il donne satisfaction lors du stage d’Allemagne.

La JSK se rebiffe face à Wiesbach

Pour leur second match amical disputé mercredi soir face à l’équipe de la 5e division allemande, Hertha Wiesbach en l’occurrence, les Kabyles se sont imposés deux buts à un. L’attaquant Mehdi Benaldjia a réussi une très belle partie en inscrivant les deux buts de son équipe. Une victoire très bonne pour le moral après la défaite, lors du premier match face à la formation de FC Saarbrück, trois buts à deux. Le coach Dumas a enregistré plusieurs points positifs de ce second match amical et travaillera encore avec ses capés pour que le rendement soit beaucoup meilleur lors des prochaines rencontres amicales.

La JS Saoura pour débuter le championnat

La JSK affrontera la JSS lors de la première journée du championnat pour la nouvelle saison 2018-2019. Le calendrier de la nouvelle saison a été établi, avant-hier, et c’est la JSS qui sera le premier adversaire des Canaris. Une rencontre qui se jouera, pour appel, à huis clos suite à la sanction infligée la saison passée par la LFP au stade de Tizi-Ouzou. Pour le derby kabyle face au MOB, il sera pour le compte de la seconde journée alors que le classico face au MCA est prévu dans le cadre de la 6e journée et celui face à l’USMA lors de la 13e journée. Les Canaris prétendent à réussir une belle saison et pourquoi ne pas jouer les premiers rôles comme le souhaite les dirigeants et les supporters également.

