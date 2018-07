L’AGE du CSA reportée à mercredi prochain

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Un fait unique en son genre. Le seul candidat à la succession à Mustapha Rezki pour la présidence du CSA, Arab Bennai, s’est retiré la veille de l’AGE prévue avant-hier, jeudi, pour ne pas concurrencer son frère Zahir, qui s’est mêlé de la course in extrémis, pour revenir aux affaires du club amateur qu’il avait déjà présidé pendant deux mandats, tout comme son frère d’ailleurs. Cela dit, le quorum n’étant pas atteint, avec la présence de seulement 24 membres sur les 50 que compte l’AG du CSA, il a été décidé, et conformément à la règlementation en vigueur, de procéder au report des travaux de cette AGE au mercredi 25 juillet, au salon d’honneur du stade de l’UMA, à partir de 18 heures.

Les Crabes se neutralisent avec la JS Kairouan (0 - 0)

Les Crabes qui sont rentrés au pays, hier à l’aube, ont clôturé leur stage de préparation de Gammarth, en Tunisie, par un troisième et dernier match amical qu’ils ont livré avant-hier jeudi, à la JS Kairouan. Selon des échos, les camarades de Kadri ont fait bonne impression en réalisant une prestation à la hauteur des attentes de leur coach en chef, Alain Michel. Ce dernier n’a d’ailleurs pas tari d’éloges pour ses poulains, déclarant, à l’issue de la partie, que son équipe serait prête d’ici le coup d’envoi de la compétition officielle, prévue dans trois semaines.

Quatre jours de repos accordés aux joueurs

Après trois semaines de travail intense réalisé depuis le début de la préparation estivale, et l’éreintant voyage du retour au pays, les joueurs du MOB ont eu droit à quatre jours de relâche bien mérités que leur a accordés le staff technique pour leur permettre de respirer auprès de leurs familles. Le retour est prévu pour mardi prochain au stade de l’UMA pour poursuivre la préparation de la nouvelle saison sportive qui inclura, notamment, un autre regroupement à Alger. Celui-ci s’étalera du 29 juillet au 04 aout prochains, avec au menu des Crabes, deux ultimes tests amicaux sur place qui aideront sans doute le staff technique à affuter ses armes.

B. Ouari