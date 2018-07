Le staff technique augmente la cadence

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Poursuivant leur stage de préparation au complexe sportif de Hammam Bourguiba de Tunis, entamé mardi dernier, les joueurs de la JSMB sont soumis depuis avant-hier, jeudi, à du biquotidien par le staff technique. Celui-ci, consacré à l’aspect physique et technico-tactique, s’étalera jusqu’à demain, dimanche. Le but étant celui de tirer le maximum des joueurs avant d’entamer dès lundi prochain le cycle des matches amicaux qui aideront enfin le coach en chef, Mustapha Biskri, à créer la cohésion et les automatismes nécessaires au sein du groupe. Pour ce faire, les adversaires en amical, qui affronteront sur place la JSMB, sont connus depuis avant-hier. Il s’agit de l’O Médéa, du DRB Tadjenant, du nouveau promu en ligue 2, le NC Magra et du MCEE que les camarades de Fouad Ghanem croiseront tous les deux jours. Soit jusqu’à la veille du retour au pays, prévu le 30 du mois en cours.

Premier match de la saison face au RCR

Comme lors de la saison écoulée, la JSMB retrouvera sur son chemin le même adversaire, à savoir le RC Relizane, pour le compte de la journée inaugurale du championnat professionnel de la Ligue 2 Mobilis, version 2018/2019, qu’elle recevra au stade de l’UMA, le vendredi 10 aout prochain. Pour rappel, les Vert et Rouge de la Soummam ont réussi à tenir en échec le RCR chez lui (3-3) lors de la première journée de la précédente édition. Il y a lieu de signaler enfin que JSMB-RCR se jouera sans la présence des supporters en raison de la sanction du huis clos infligée au club Béjaoui par la CD de la LFP suite au jet de projectiles de ses supporters à l’issue du dernier match de la saison passée en déplacement contre le WAT (0-0). Un résultat qui s’était alors avéré insuffisant, pour assurer l’accession de la JSMB en Ligue 1, qu’elle avait ratée au profit du CABBA grâce à une meilleure différence de buts.

