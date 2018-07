«J’ai choisi le PAC pour le challenge sportif»

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Le milieu de terrain des U-17 de la JSK, Nazim Amrani, a rejoint le Paradou AC en catégorie U-19. Dans cet entretien, le joueur parle de son parcours et de ses objectifs, entre autres.

La Dépêche de Kabylie : Pourriez-vous vous présenter aux lecteurs ?

Nazim Amrani: Je suis né le 26/02/2001 à Tizi-Ouzou et j’ai grandi à Draâ Ben Khedda. J’ai commencé à taper dans le ballon à l’âge de 8 ans, et c’était chez les Lionceaux de Draâ Ben Khedda en 2009.

Qu’en est-il de votre parcours ?

Comme je vous l’ai déjà dit, j’ai débuté très jeune chez la formation du LS Draâ Ben Khedda où j’ai passé 9 ans. J’ai gagné deux doublés consécutifs avec les Lionceaux et j’ai pris part à Paris World Cup en 2015 et à Paris World Games en 2017. J’ai rejoint la JSK la saison dernière. Je devais signer chez le Paradou, mais j’ai préféré opté pour la JSK. Nous avons réalisé une grosse saison ponctuée par un titre de champion d’Algérie. Durant ce même exercice, j’ai aussi été retenu en sélection de wilaya avec laquelle j’ai remporté le titre inter-wilaya. Durant cette intersaison, comme j'ai été repéré déjà par un responsable technique du PAC, M. Pirek, j’ai alors été invité à subir des tests et j’ai été retenu. Vous savez, ce n’est pas facile de décrocher une place au sein de l’académie du Paradou. On était nombreux et ils sont venus de partout pour les tests, mais au final il n’y avait que cinq ou six qui ont été admis et je ne pouvais être que combler pour en faire partie des heureux lauréats.

Vous avez opté pour le Paradou AC. Quelle était votre motivation ?

Vous savez, c’est avec un pincement au cœur que j’ai décidé de quitter la JSK et de rejoindre le Paradou. Mon choix est purement sportif. Je pense que le Paradou AC est le club qui me convient le plus pour atteindre mes objectifs. Je suis un passionné du football et mon rêve est de réussir une grande carrière. Je pense que le Paradou est le club le plus indiqué pour justement concrétiser mon rêve. Toutes les conditions sont réunies pour percer et je ferai tout pour ne pas laisser filer cette chance. Quant à la JSK, elle est et restera mon club de cœur au même titre que tous les Kabyles.

Vos impressions sur l’équipe ?

Le Paradou est une école qui n’est plus à présenter. J’étais bien accueilli et je me sens déjà chez moi. On a déjà commencé les entraînements et je me suis très vite adapté au reste du groupe. Les choses se passent bien et il ne me reste qu’à travailler dur pour répondre aux attentes de mon nouveau club et de mes parents qui nourrissent un grand espoir de me voir réussir. Je tacherai de ne pas décevoir tous ceux qui croient en mes capacités.

Qu’en est-il de la prise en charge ?

Sur ce plan, je n’ai pas à me plaindre. J’ai rejoint l’académie à Tessala El Merdja où toutes les commodités sont réunies. J’ai ma chambre et je suis entièrement pris en charge sur tous les plans. Je suivrai aussi mes études sur place. Je pense que toutes les conditions sont réunies à même de me permettre de s’illustrer que ce soit sur le plan sportif que celui des études. Il est vrai qu’il est un peu stressant d’être loin de sa famille, mais je suis préparé pour surmonter ce petit souci. Je suis prêt à consentir tous les sacrifices pour concrétiser mes ambitions.

Quel est votre poste de prédilection ?

Inter gauche. C’est un poste qui me convient le plus. Je me sens très à l'aise. Je suis un adepte du jeu simple. Je sens toujours une forte entente avec mes coéquipiers et cela me réjouis. La saison dernière, j’ai marqué quatre buts et j’ai été auteur de plusieurs passes décisives. Je dois travailler encore pour progresser davantage.

Quels sont vos objectifs ?

Pour le moment c’est de briller cette saison et gagner la confiance de mes entraîneurs. Puis à court terme, je vise une place en senior et mon rêve le plus cher est de décrocher une place en équipe nationale et d’embrasser une carrière professionnelle. Je sais que ce n’est pas facile et que le chemin est long, mais je tacherai à arriver à bon port. En tous les cas, je consentirai autant de sacrifices qu’il faut pour réaliser ce rêve.

Un mot pour conclure…

Je profite de l’occasion pour remercier tous mes anciens entraîneurs, Meziane Amhis (LSDBK) Anis Zouba et Mounain Kherroubi (JSK) ainsi que Ami Ali Bellahcène et son fils Mohammed, Issiakhen Arezki, Arafat et tout l’encadrement des Lionceaux. Je n’oublierai pas aussi de remercier mes parents, notamment mon père qui m’a toujours aidé et soutenu dans tout ce que j’entreprends aussi bien dans le sport, dans mes études et dans ma vie de tous les jours. M. Mellal est également à remercier pour son intérêt à me garder au sein de l’effectif de la JSK. Je tiens, enfin, à remercier la Dépêche de Kabylie pour l’intérêt qu’elle accorde à tous les jeunes sportifs de la région.

Entretien réalisé par S. Klari