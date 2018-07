Djamel Louahche nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Les dirigeants du Chabab Riadhi Baladiate Kherrata, un club qui évolue en Régionale 2 (groupe A), affilié à la Ligue régionale d’Alger (LRFA), à leur tête le président Ramli Mohamed, ont jeté leur dévolu sur Djamel Louahche comme nouvel entraîneur. Celui-ci succèdera donc à l’ex-coach Hassani. Lors de la saison dernière, l’équipe, entrainée par Hassani, avait enregistré un parcours moyen décrochant la 7e place à la fin de l’exercice, en récoltant 39 points sur les 90 mis en jeu, en 30 rencontres jouées. La défense du club avait encaissé 41 buts, alors que l’attaque en a inscrit 40, soit la 3e meilleure attaque du groupe A, derrière le champion, la JS Bordj-Menaïel (48) et le vice-champion, l’USM Béjaïa (47). Djamel Louahche, le nouveau responsable de la barre technique, avait été président du club, puis entraineur, en 2007/2008, où il a réussi l’accession en Régionale 2, ainsi qu’une autre en 2011/2012, mais il a dû quitter le club en 2014 pour rejoindre l’IRB Tala Ifacane (Tizi-Nbrahem), un club qui évolue en Régionale 2 de Constantine. Avec ce club, il a réussi l’accession en Régionale 1, après avoir été classé 3e du groupe. Il rejoindra ensuite, la saison 2017/2018, la JS Tizi-Nbechar (Régionale 2 Constantine/Groupe B). Un club qui visait le maintien car ne possédant point les moyens financiers pour envisager un autre objectif que celui tracé. Pour revenir à l’engagement de Djamel Louahche au CRBK, celui-ci dira : «Je suis bel et bien le nouvel entraîneur du CRB Kherrata. Ma première impression est que je suis très heureux de retrouver mon club de cœur, à qui je ne pouvais pas tourner le dos. Le contact avec le président était très facile parce qu’on se connait très bien. Si je suis revenu dans ce club c’est aussi parce que le public m’avait réclamé». Concernant les objectifs tracés pour la saison prochaine, le nouvel entraineur informera : «L’objectif principal pour la saison 2018/2019 est de former un groupe qui peut concurrencer les autres clubs composant le groupe A de la Régionale 2».

M. R.