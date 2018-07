C’est la reprise !

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Fini les vacances et place au travail au CRBTO. Après plus d’un mois de repos, les Communards ont repris du service mercredi dernier, au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou, pour préparer la nouvelle saison. C’est sous la houlette du coach Chabane Meftah que s’est effectué ce début de préparation d’intersaison. Beaucoup de nouveaux joueurs ont été engagés par la direction du club, comme il est constaté le départ ou la libération d’autres joueurs, et le maintien de certains autres qui ont donné satisfaction la saison dernière. Une reprise qui s’annonce sous de bons auspices pour cette équipe du CRB Tizi-Ouzou qui ne veut pas revivre le scénario de la saison écoulée, ayant frôlé la relégation en Régionale 2. Le staff technique a entamé la préparation avec le volet physique et des séances d’oxygénation avant de passer à la vitesse supérieure, en augmentant la charge, avec du biquotidien. La dernière phase sera ponctuée par un stage qui sera consacré au technico-tactique avec des matchs amicaux au menu afin de parfaire la cohésion et les automatismes de l’équipe. Le coach Chabane Meftah a donc tracé sa feuille de route pour cette intersaison. Ce qui permettra à ses jeunots d’aborder la nouvelle saison en force.

Plusieurs nouveaux joueurs en renfort

Plusieurs joueurs ont rejoint les Communards de Tizi-Ouzou. Il s’agit, respectivement, de Samir Amhis, Larbaoui, Serradj de l’OS Moulediouane et de Madji Meghrissi l’attaquant de l’USM Draâ Ben Khedda. Des renforts de qualité pour le CRB Tizi-Ouzou qui veut jouer les trouble-fêtes cette saison en jouant l’accession en division Inter-régions.

Le coach Chabane Meftah reconduit

La direction du club a renouvelé sa confiance à Chabane Meftah qui a sauvé l’équipe de la relégation la saison dernière. Ce technicien expérimenté et qui connait bien la maison, pourra donc démarrer la préparation avec l’équipe pour mieux la peaufiner, en prévision de la nouvelle saison. Meftah espère, ainsi, que la direction mettra les moyens nécessaires afin de garantir les meilleures conditions aux joueurs. Ce qui leur permettrait de réaliser un parcours positif en championnat de la Régionale 1. Les choses s’annoncent difficiles, mais le CRBTO compte jouer à fond ses chances afin de sortir vainqueur en fin de saison, même s’il y aura d’autres prétendants qui joueront l’accession cette saison.

Massi Boufatis