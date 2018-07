Troisième test pour les Canaris

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

La JSK affrontera le FC Rapid Mansfeldia Hamm Benfica (Division 1 du Luxembourg), aujourd’hui à 15h, dans un match amical de préparation.

Ce test sera le troisième pour les équipiers de Benaldjia lors de ce stage qu’ils effectuent en Allemagne depuis le 15 juillet dernier. Le coach Franck Dumas qui a déjà vu son équipe face respectivement au FC Saarbrück (D4, Allemagne) (2 - 3) et au FC Weisbach (D9, Allemagne) (2 - 1 pour la JSK), a une idée sur le niveau de ses capés. Cependant, il apportera les réglages nécessaires à son groupe lors de ce troisième match de préparation. Son seul objectif est d’améliorer la cohésion entre ses éléments pour que l’équipe soit plus forte. Même si Dumas suivra tous ses joueurs cet après-midi, il suivra cependant de prêt le rendement du Nigérian Uche Nwofor qui a raté les deux premiers matchs amicaux vu qu’il est arrivé en retard. L’attaquant nigérian doit réussir une belle prestation pour éviter la résiliation de son contrat. Peu convainquant lors du stage d’Ain Benian, Nwofor doit prouver son talent pour prétendre à évoluer à la JSK lors du prochain exercice. Quant aux autres joueurs, ils prétendent à gagner la partie et confirmer la victoire réalisée lors du second match face au FC Weisbach. Ainsi, chaque joueur fera de son mieux pour convaincre le staff technique, conduit par Franck Dumas, par son mérite de jouer titulaire au début de la compétition. Ce dernier profitera de ce match et le dernier face au FV Lebach pour dégager l’équipe type qui débutera le championnat le 11 août prochain. Le coach kabyle, qui travaille les différents volets, prétend à réussir ses débuts avec la JSK au début de la compétition officielle

Fiston ne rejoindra pas l’Allemagne

L’attaquant burundais Fiston, qui est arrivé avant-hier soir à Tizi-Ouzou, ne fera pas le déplacement en Allemagne. Vu que l’obtention du visa prendra encore quelques jours et que le stage tire à sa fin, alors le joueur s’entraînera avec les Espoirs en attendant le retour de la JSK au pays. C’est ce qu’a affirmé, hier, le président délégué Mouloud Iboud, joint par téléphone : «Fiston ne fera pas le voyage car le stage tire à sa fin et son visa prendra du temps. Il s’entraînera alors avec les Espoirs avant qu’il soit vu par le coach Dumas lors du retour de l’équipe», a déclaré Iboud. Ainsi, si Fiston sera meilleur, Uche sera tout simplement renvoyé. Dans le cas contraire, c’est Fiston qui quittera la JSK.

Biquotidien hier

La JSK a effectué deux séances d’entraînement, soit une la matinée et une autre l’après-midi. Le matin, les joueurs ont travaillé le volet physique alors que la séance de l’après-midi a été consacrée au volet technico-tactique avec des exercices avec ballon. Une autre séance est également programmée ce matin près de l’hôtel, avant le match d’aujourd’hui à 15h face au RM Hamm Benfica du Luxemburg au stade de ce dernier.

M. L.