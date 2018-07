«Le stage a été bénéfique sur toute la ligne»

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le joueur du MO Béjaïa, Amir Soltane, parle dans cet entretien du déroulement du stage effectué en Tunisie ainsi que de sa blessure qui l’a éloigné du groupe pour quelques jours.

La Dépêche de Kabylie : Comment vous sentez-vous après votre blessure qui vous a privé de quelques séances d’entraînements lors de votre stage en Tunisie ?

Amir Soltane : Le médecin spécialiste que j’ai consulté lundi dernier m’a confirmé que ma blessure n’était pas aussi grave. D’ailleurs, j’ai joué un bon quart d’heure jeudi contre la JS Kairawane. Donc, je peux dire que c’est une question de temps et avec le travail, je vais récupérer pour être apte pour le début du championnat.

Comment évaluez-vous le stage de Tunisie ?

Il a été bénéfique sur toute la ligne. Le staff technique a appliqué son programme et les joueurs se sont sacrifiés tout au long de ce stage pour réussir une bonne préparation, synonyme d’un bon parcours pour la saison prochaine en Ligue 1. Le MOB renferme cette année un bon groupe avec des éléments pétris de qualités, il suffit d’un peu plus de sacrifices lors de la préparation pour être fin prêt à la reprise et entamer le championnat avec de beaux auspices. On dispose de moyens nécessaires pour assurer en fin de saison l’objectif tracé, à savoir le maintien en Ligue 1 Mobilis.

Propos recueillis par Z. H.