La grande incertitude !

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Lors de la dernière assemblée générale élective du CSA, qui n’a pas eu lieu pour non atteinte du quorum, le représentant de la DJS, en concertation avec la commission de recueil des candidatures, ont déclaré à l’assistance composée de 24 membres sur les 80 inscrits, que la candidature d’Arab Bennai ne pouvait être validée, le concerné ayant par le passé démissionné de la présidence du club. C’est la loi. de ce fait, il ne reste que Zahir Bennai retenu comme l’unique candidat pour la présidence du CSA. Pour en savoir plus sur la position des actionnaires sur l’élection du nouveau président du CSA, nous avons joint le président du CA/MOB, Amar Boudiab, qui s’est montré solidaire avec Arab Bennai dont le dossier de candidature ne peut être validé à nouveau par la DJS pour avoir retiré sa première candidature, comme le stipule la réglementation. «Le conseil d’administration du MOB et tous les actionnaires sont solidaires avec Arab Bennai et on le soutiendra jusqu’au bout. Si la DJS rejette la candidature d’Arab Bennai, on démissionnera collectivement et on laissera le club à celui qui veut le prendre, car on veut des gens qui peuvent apporter à l’équipe et non le contraire. J’espère qu’il y aura du changement d’ici mercredi pour le bien du MOB», nous a-t-il confié. Sur un autre volet, la délégation Mobiste a regagné Béjaïa dans l’après-midi d’hier après un voyage de presque 26 heures, la reprise est programmée pour ce lundi à partir de 18h au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa.

Z. H.