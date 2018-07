Les dates des matchs amicaux connues

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Alors que la délégation béjaouie poursuit son stage en terre tunisienne depuis mercredi dernier, les organisateurs, en collaboration avec le staff technique et le directeur de l’agence organisatrice du stage, ont pu dénicher pas moins de quatre adversaires que les capés de Mustapha Biskri affronteront sur place. En effet, la JSM Béjaïa affrontera le lundi 23 juillet le DRB Tadjnanet, le mercredi 25 juillet l’O Médéa, le vendredi 27 juillet le MCEE et le dimanche 29 juillet le MC Magra. Le staff technique qui a tracé un programme spécial, compte réunir toutes les conditions nécessaires pour le bon déroulement du stage en axant son travail sur la condition physique et le travail technico-tactique. Il veut créer une cohésion entre les joueurs, surtout que l’équipe a enregistré pas moins de treize nouvelles recrues. Mustapha Biskri, qui est connu pour sa rigueur sur le terrain, est en train de réaliser un bon travail sur place avec l’aide des joueurs qui sont attentifs à ses conseils et son plan de travail et il veut voir ses joueurs sur le terrain afin d’avoir une idée précise sur chaque élément tout en préparant l’ossature qui débutera le championnat. Les matchs amicaux sont un atout non négligeable pour le staff technique qui donnera la chance à tout un chacun en les incorporant tous pour avoir un temps de jeu suffisant pour prouver de quoi ils sont capables. Sur un autre registre, nous avons appris que les anciens joueurs de la JSMB s’organisent pour créer leur propre association et après la premier prise de contact de la semaine dernière, les camarades de Nacer Yahioui appellent les anciens joueurs de toutes les générations à venir, vendredi prochin, au salon d’honneur du stade de l’Opow, pour participer à la création de ladite association et élire son bureau.

Berchiche rejoint enfin le groupe

Apres avoir raté trois jours de préparation en Tunisie, l’axial de la JSMB, Kouciela Berchiche a rejoint le groupe à Hammam Bourguiba pour poursuivre la préparation avec ses coéquipiers. Le coach Mustapha Biskri qui ne badine pas avec la discipline compte mettre les points sur les I avec son joueur qui doit s’expliquer sur son retard pour intégrer le groupe et le fait d’avoir raté quelques jours de préparation dans cette phase cruciale pour entamer la saison en force.

