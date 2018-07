Premier test pour les Vert et Rouge

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Poursuivant leur stage de préparation au complexe sportif de Hammam Bourguiba de Tunis depuis cinq jours, les joueurs de la JSMB vont devoir livrer, cet après-midi, leur première joute amicale sur place contre le DRB Tadjenant, se trouvant en stage lui aussi sur le même site. Cela dit et selon des échos, ledit regroupement se déroule dans d’excellentes conditions. Le coach en chef, Mustapha Biskri, a déjà affiché toute sa satisfaction quant au strict respect du programme de préparation tracé à cet effet. Ainsi donc, et après avoir soumis ses poulains à un travail intense depuis mercredi passé, le staff technique de la JSMB aura l’occasion de se faire une idée sur le niveau de préparation de chaque joueur dès cet après-midi face au DRBT. En outre, le drivera béjaoui qui dispose d’un effectif remanié à plus de 50%, aura pour objectif de créer la cohésion et les automatismes nécessaires au sein du groupe, en vue de mettre en place une équipe performante et homogène avant le début de la compétition officielle.

Allioui n’a toujours pas rejoint le groupe

Alors que l’axial Koceila Berchiche a fini par rejoindre le groupe avant-hier à Tunis, pour être soumis ensuite à un travail spécifique de la part du staff technique, son ancien camarade au CABBA, Nafaa Allioui, qui a été empêché par la PAF d’accéder au territoire tunisien en raison de sa situation illégale vis-à-vis du service national, devait comparaître hier au tribunal militaire de Constantine. Si tout se passe comme souhaité, l’ex-portier des Criquets Jaunes rejoindrait le reste du groupe à Tunis dès aujourd’hui pour poursuivre avec ses autres camarades la suite du stage de Hammam Bourguiba, après avoir effectué la première partie de la préparation à Béjaïa.

B. Ouari