Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

À 27 ans, Omar Touati est déjà à la tête de la Ligue de basket-ball de Béjaïa. Il occupe aussi le poste d’entraîneur de la section basket-ball féminine de la Jeunesse sportive de Barbacha (JSB). Dans cet entretien, il revient sur les conditions du lancement de cette section, des performances réalisées jusqu’ici et des objectifs de la JSB pour la saison prochaine.

La Dépêche de Kabylie : Présentez-nous la JS Barbacha en quelques mots ?

Omar Touati : Ce club a été créé on 2010. Au départ, il n’y avait que la section jeux d’échecs. Par la suite, on a lancé celle du basket-ball (2011) et une autre de karaté-do, en 2016. Permettez-moi de vous dire que le basket-ball existait depuis longtemps à Barbacha.

Comment jugez-vous les résultats enregistrés par toutes les catégories ?

Après huit ans de travail et de sacrifices, sur tous les plans, on a pu, moi et les filles, jouer la finale de la coupe d’Algérie, la saison écoulée. L’équipe était composée dans sa totalité de joueuses du cru. Des athlètes que j’ai lancées moi-même

Qu’en est-il des moyens ?

Pour tout vous dire, on manque de presque tout. On s'entraîne dans une petite salle, celle du lycée. Pour les subventions, comme vous le savez, notre APC était bloquée pendant 4 ans. Pour cette année, à part quelques promesses, aucune aide ne nous est parvenue, du moins jusqu’à présent.

Vous êtes un entraîneur de la JS Barbacha et en même temps président de la Ligue de basket-ball de Béjaïa. Comment arrivez-vous à accomplir ces deux tâches simultanément ?

Je ne vous cache pas qu’il n’est pas aisé de gérer les deux, surtout que je coache toutes les catégories filles de la section basket. Mais je suis encore jeune et j’aime bien ce que je fais, donc, je m’en sors plutôt bien, Hamdoullah.

Quels sont les objectifs du club ?

Nos ambitions vont grandir bien entendu. Pour la saison prochaine 2018/2019, on visera directement la coupe d'Algérie U16. Si on a pensé à cet objectif, c’est par rapport au fait que, dans les catégories jeunes, on a une bonne relève capable de hisser haut les couleurs du club. Je suis convaincu que les filles, notamment les benjamines, défendront crânement leurs chances.

Entretien réalisé par M. R.