Un bilan positif

S’il y a une ligue sportive qui s’est distinguée lors de la saison 2017/2018, c’est bel et bien celle de l’athlétisme de Béjaïa. Les résultats sont là pour démontrer que la Ligue de Béjaïa, par le biais des 21 clubs qui lui sont affiliés, a réussi une saison que les observateurs estiment positive. Les performances réalisées par les athlètes de Béjaïa, lors du dernier exercice, sont très encourageantes, voire brillantes, dans la mesure où pas moins de 188 médailles ont été récoltées au niveau national et 13 sur le plan international. Ainsi, les clubs de la wilaya de Béjaïa ont raflé la mise plus d’une fois dans les différentes compétitions. Dans le détail, lors de la coupe d’Algérie de la marche sur route, organisée le 16 février dernier à Oran, les clubs de Béjaïa avaient récolté 14 médailles : 4 en or, 5 en argent et 5 en bronze. Durant le championnat national hivernal de Oued-Souf, qui s’est déroulé du 23 au 24 mars dernier, c’est un total de 30 médailles qui ont été récoltées : 5 en or, 8 en argent et 17 en bronze, alors qu’au cours du championnat national des interclubs, tenu à Oran du 27 au 28 avril dernier, trois médailles ont été décrochées, soit 1 en argent et 2 en bronze. Quant à la coupe d’Algérie du semi-marathon, organisée à Oran le 23 avril dernier, une médaille d’or a été engrangée, et 10 autres (1 en or, 5 en argent et 4 en bronze) ont été raflées lors du championnat d’Algérie des épreuves combinées, tenues à Alger le 4 et 5 mai dernier, en sus de 55 autres médailles, soit 13 en or, 19 en argent et 23 en bronze, lors du championnat national U18 et U20. Au championnat national benjamins et minimes, organisé du 4 au 5 juillet à Oran, les jeunes catégories réussiront de glaner un pactole de 47 médailles (17 en or, 14 en argent et 16 en bronze). En outre, lors du dernier championnat Open « Tayeb Meghezi », qui s’est déroulé à Alger du 12 au 14 juillet, pas moins de 21 médailles se sont ajoutées au compte de la Ligue, à savoir 1 en or, 10 en argent et 10 en bronze. Enfin, sur le plan international, la Ligue a engrangé 13 médailles : 6 en bronze lors des 6es championnat arabes et 1 en or, 2 en argent et 3 en bronze au 18e championnat arabe d’athlétisme, sans oublier le record d’Algérie de l’athlète du MB Béjaïa, Azzi Souad, dans la spécialité des 10 000 mètres marche, avec un chrono de 49’41’’54’’, en Jordanie.

