C’est la saignée à l’ES Sour El Ghozlane

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Malgré son accession en division inter régions, l’ESG (Entente Sour Ghozlane) est en phase de vivre une véritable saignée suite au départ de plusieurs joueurs. En effet, quatre joueurs ont déjà officiellement quitté le club d’El Mokhtaria. Il s’agit du portier Amiri Billel, Baghdali Hacéne et Mézilekh Mahfoud qui ont signé pour le pensionnaire de la DNA, l’USM Hadjout, ainsi que Mehdi Khellif qui a rejoint le NRB Reghaia. D’autres joueurs sont aussi sur le départ à l’instar de Ziani Billel, Abid Merouane, Dahmani … Contacté, le président de CSA ESG Hamidi Belkacem, s’est montré très désappointé et déçu. «C’est la situation prévalant au sein du club qui a poussé les joueurs à chercher ailleurs». Malheureusement, poursuit-il, «on ne peut pas les retenir, nous n’avons rien pour les convaincre de rester». «Depuis la fin du championnat et notre accession en division inter régions, on n’a pas cessé de courir dans tous les sens pour trouver les finances nécessaires pour payer les indemnités des joueurs qui le méritent bien, ainsi que les fournisseurs, les transporteurs et les restaurateurs.» Nous avons, dira encore Hamidi «frappé à toutes les portes, à commencer par l’APC et la Daïra de Sour El Ghozlane, jusqu'à la wilaya pour rencontré Mr le wali et le P/APW. On a eu des promesses, on attend toujours». «Normalement, regrette le président de l’ESG, en cette période, on doit se concentrer sur la préparation de la prochaine saison.» C’est toujours le doute qui plane sur la maison de l’ESG, «on ne sait toujours pas qui des joueurs va rester ou quitter le club», enchaine Hamidi, «sans entrée d’argent, on ne peut ni négocier, ni s’engager pour le recrutement de joueurs.» Toutefois, la wilaya à travers M le wali a octroyée la somme de 150 millions de centimes comme prime d’encouragement pour l’accession du club. Malheureusement conclut Hamidi, «la somme ne sera perçue qu’a partir du mois de Novembre prochain, alors que le club a un besoin urgent d’argent en ce moment.»

Mhenna. A