L’équipe type se dessine

Par DDK | Il ya 1 heure

La JS Kabylie poursuit sa préparation en Allemagne, en travaillant les différents volets et en disputant des matchs amicaux.

Même si le stage n’est pas encore terminé, Franck Dumas a déjà, à 80%, l’équipe type qui débutera la compétition officielle, le 11 août prochain, face à la JSS. Le coach kabyle a fait travailler, hier à l’entraînement, les joueurs qui devaient débuter le match amical de l’après-midi face à l’équipe du Luxemburg, RM Hamm Benfica. Si pour le poste du gardien de but, avec Salhi, et les arrières latéraux, avec Belaili et Chetti, il n’y avait pas de surprise, dans l’axe en revanche, on constatera l’incorporation de Slama aux côtés de Saâdou. Vu qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs qui jouent dans l’axe, Dumas a donc fait jouer Slama, un élément polyvalent qui évolue dans tous les postes du couloir gauche. Cependant, on attendra les prochaines journées pour voir si Slama sera maintenu dans son nouveau poste ou si le coach français optera pour une autre solution. L’équipe dispose en effet également de Souyad et du jeune Tizi Bouali. Au milieu du terrain, le coach semble avoir été séduit par le trio Thiam, Boukhanchouche et Benyoucef, bien partis pour gagner des places de titulaires dans l’échiquier de la JSK. Ces joueurs ont démontré de belles choses et le coach est très satisfait par leur forme. Cependant un changement reste possible, sachant que le milieu de terrain de l’équipe est riche, avec la présence des Benkhlifa, El Mouden, Hamroun et autres joueurs qui évoluent dans ce compartiment. En attaque, le coach kabyle a exprimé sa satisfaction du rendement de Benaldjia et Amaouche, alors que le Nigérian Nwofor doit encore faire ses preuves. En résumé, l’équipe type de la JSK, version Dumas, sera complètement définie à l’issue du dernier match amical face au SG Lebach-Landsweiler, le 26 du mois en cours.

L’émigré Mokrani intéresse la JSK

Le centre-avant algérien Eddir Mokrani, évoluant au sein de l’équipe luxembourgeoise RM Hamm Benfica, intéresserait les responsables kabyles. L’on apprend même que Franck Dumas devait le superviser, hier, lors de la joute amicale entre la JSK et cette équipe de la première division du Luxemburg. La JSK dispose en effet d’un seul avant-centre, à savoir Uche, et ce dernier n’est pas sûr d’être retenu dans l’effectif kabyle, bien qu’il ait signé son contrat. Concernant le reste du programme du stage en Allemagne, deux séances d’entraînement sont au menu des Kabyles pour aujourd’hui. Une séance de récupération ce matin et une autre qui sera consacrée au volet technico-tactique l’après-midi. Le staff technique kabyle semble vouloir garder la même charge de travail. Dumas et ses collaborateurs veulent que l’équipe soit prête sur tous les plans pour le début du nouvel exercice prévu dans moins de trois semaines.

