«J’apporterai le plus attendu en attaque»

Par DDK | Il ya 1 heure | 245 lecture(s)

Le nouvel attaquant de la JSK, l’international burundais, Abdul Razak Fiston, âgé de 24 ans, parle dans cette interview de plusieurs points le concernant.

La Dépêche de Kabylie : Quelles sont vos impressions 24 heures après avoir découvert la ville de Tizi-Ouzou ?

Abdul Razak Fiston : C’est une belle ville et je suis très heureux d’être là. Je me sens à l’aise et beaucoup mieux qu’en Irak. Je suis vraiment comblé par le fait de jouer avec un grand club comme la JSK. Pour le moment, je suis bien pris en charge et je ne manque de rien.

Mais ce n’est pas encore acquis, car vous seriez en concurrence avec le Nigérian Uche ?

Je sais, mais j’ai confiance en moi. Je connais mes capacités et je vais réussir à convaincre l’entraîneur et les responsables du club. Je tiens beaucoup à jouer avec cette équipe et je tâcherai de donner le meilleur de moi-même pour faire partie de l’effectif de la JSK cette saison. J’ai les capacités pour apporter le plus attendu.

Vous avez pris part ce matin (hier matin ndlr) à un match d’application avec les Espoirs. Comment s’est déroulée cette première apparition ?

Je n’ai pas beaucoup joué, à peine une demi-heure, mais les choses se sont bien passées. J’ai touché beaucoup le ballon et j’étais ravi de prendre part à cette rencontre.

Comment a été la saison pour vous chez votre ancienne équipe irakienne d’Al Zaoura ?

J’ai fait une saison pleine avec cette formation. J’ai marqué sept buts et j’étais auteur d’une dizaine de passes décisives. Je ferai beaucoup mieux à la JSK et je marquerai plus de buts, car je sais que je serai mis dans de meilleures conditions pour m’illustrer et faire valoir toutes mes capacités, notamment offensives.

On a appris que vous allez repartir au Burundi aujourd’hui. Est-ce vrai ?

Tout à fait. Je vais m’envoler aujourd’hui ou demain chez moi au Burundi pour rendre visite à ma famille, le temps que la JSK rentre d’Allemagne. Je viens de passer tous les tests médicaux et il ne reste que la signature du contrat.

Propos recueillis par S. Klari