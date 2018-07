Reprise de la préparation cet après-midi

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Après avoir bénéficié de trois jours de relâche pour récupérer de leurs efforts du stage de Gammarth et du long périple du retour au pays, les joueurs du MOB ont rendez-vous cet après-midi avec le staff technique pour la suite de la préparation estivale. Cela dit, les Crabes qui ont mis à profit le stage de Tunis pour recharger les batteries et améliorer leurs automatismes, ont montré aussi des insuffisances au niveau de leurs différents compartiments, à travers les trois tests amicaux disputés sur place face à l’EST (0-4), le CS Korba (2-1) et la JS Kairouan (0-0). Autrement dit, même si le staff technique, mené par le Français Ain Michel, s’estime heureux d’avoir sous la main un groupe de joueurs réceptifs et disciplinés, il n’en demeure pas moins que beaucoup reste à faire pour parfaire les choses avant le 11 aout prochain. C’est ce à quoi vont devoir s’atteler Alain Michel et ses collaborateurs, à partir de ce soir, pour respecter aussi la suite du programme de préparation. Cela étant, le prochain stage de Blida qui débutera le 29 de ce mois pour s’étaler sur une semaine, sera enfin une étape décisive pour l’ensemble des joueurs qui seront jugés sur leur niveau de performance lors des trois ultimes tests amicaux qu’ils disputeront sur place à Blida. Le technicien Français qui s’est déjà fait une idée bien précise des aptitudes de chacun de ses éléments, sera amené, lors du dernier regroupement de la ville des Roses, à arrêter de façon définitive la liste du nouvel effectif du MOB qui défendra ses couleurs dès la saison prochaine.

B. Ouari