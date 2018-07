La JS Semaoun, un vivier de champions

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le sport à Semaoun ce n’est pas que le foot, représenté par le club qui évolue en Pré-honneur de Béjaïa, le NRB Semaoun. Mais aussi d’autres disciplines, d’autres clubs... À l’image de la Jeunesse sportive Semaoun (JSS), un club de karaté-do qui a été lancé un certain 10 octobre 2000, auteur de résultats encourageants enregistrés à plusieurs niveaux. Les capées du duo Redouani Nassim et Terki Yamina ont, en effet, récolté une bonne moisson durant l’année sportive 2018. Lors de la compétition qui a eu lieu à Alger du 18 au 19 mars passé, pas moins de trois médailles ont été décrochées par les karatékas de la JS Semaoun. Il s’agit, respectivement, de Bouhamdani Amal «Kumité» qui a décroché la médaille d’or et déclaré championne d’Algérie, de Bouhamdani Rachida qui, elle, s’est contentée du bronze, aussi en «Kumité». S’agissant de la compétition qui s’est déroulée à la Coupole d’Alger le 25 juin dernier, Bouchakel Amazigh est sorti vice-champion, avec une médaille de bronze en «Kumité». Au championnat d’Oran du 13 juillet, l’équipe junior dudit club a pu s’adjuger la médaille de bronze. Les juniors sont donc arrivés troisième derrière le GSP (Alger) qui a raflé la médaille d’or et le club Nesma (Annaba) qui a pris l’argent. La médaille de la JSS a été décrochée grâce aux efforts de Lainseur Rachida, Bouhamdani Amal et Bouhamdani Rachida. Concernant le tournoi international de karaté qui s’est déroulé dans la capitale tunisienne, Tunis, les 25 et 26 mars passés, le club est revenu avec 13 médailles. L’on citera, entre autres, Si Bouhamdani Amal, médaillée d’or dans les -54 kg «Kumité» ; Redouani Nassim en «Kata» ; Ait Abbas Said dans les -84 kg «Kumité» ; Belhadi Katia (+68 kg) dans la même spécialité ; Lainseur Rachida (+59 kg) ; Redouani Nassim (-84 kg) ; Hamitouche Yanis (-68 kg) ; Bouckakel Amazigh (-70kg) ; Djennadi Ines (-50 kg) ; et Benhama Tassadit (-40 kg). L’équipe Kumité junior a aussi décroché trois médailles de bronze. «Nous avons obtenu de bons résultats même si l’on reçoit des subventions dérisoires par rapport aux besoins réels du club. Lorsqu’on s’était rendus à Oran, nous avons dépensé 13 millions de centimes, alors que la subvention de l’APC de Semaoun n’a pas dépassé les 5 millions. La volonté de nos jeunes a payé. Mais pour avoir d’autres résultats consistants, les moyens financiers, entre autres, devraient suivre», dira le DTS Benmamer Abdeslam.

