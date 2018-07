Une reprise et des absences !

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

La reprise des entraînements de l’USM Draâ Ben Khedda, intervenue samedi dernier au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, a été marquée par l'absence de plusieurs joueurs, notamment les cadres de l'équipe, maintenus dans l'effectif pour la saison prochaine. Ainsi, il n’y avait que quatorze joueurs sur la pelouse ce jour-là. Même avant-hier dimanche, il n'y avait pas beaucoup de joueurs à l'entraînement. Ce qui n'a pas été du goût et du coach en chef et des responsables du club. Derrière ce «boycott», les impayés des joueurs qui datent de l’année dernière et l’avance de la nouvelle saison qui n’a toujours pas été versée, susurre-t-on.

M. B.