Le COS Bouzeguène charge la FAKT

Les dirigeants du Club omnisports Bouzeguène (COSB) ont tenu, à travers une déclaration, à dénoncer ce qu’ils qualifient d’une «mise à l’écart abusive» par la Fédération algérienne de karaté-do (FAKT) de l’une de leurs athlètes dans les épreuves du karaté-do des Jeux africains de la jeunesse qui se déroulent actuellement à Alger. Selon les responsables du COSB, un test de sélection national a été organisé les 18 et 19 mars 2018 à El Hammamet (Alger), dans le cadre des JAJ-2018 pour les meilleurs karatékas de chaque wilaya, lors duquel deux athlètes filles du club de Bouzeguène ont été retenues en EN U18. L’une d’elle, qui n’a pas réussi à conserver son classement, a été éliminée, chose que les responsables de son club trouvent tout à fait normal, et l’autre, à savoir Sonia Belabbas, a confirmé sa bonne performance en améliorant même son classement individuel (2e place), selon les termes de la déclaration transmise hier à la rédaction. «Cependant, l’entraineur de la sélection n’a pas tardé à se lancer dans une suite d’arguments qu’il avance au fur et à mesure pour la déclasser et finir par l’écarter complètement avec la complicité du président de la Fédération, (…) celui-ci nous rassurait, en parallèle, de son maintien dans l’équipe alors qu’il ne nous faisait que perdre du temps pour éviter toute démarche ou réclamation au moment opportun», expliquent les dirigeants du COSB par le biais de la même déclaration, non sans s’adresser au président de la FAKT à travers une série de questions. «Comment éliminer une athlète qui a toujours confirmé sa performance et garder celle qu’elle a éliminée ? (…) Pourquoi réduire le quota de participation à trois et ne pas garder les quatre à l’instar des garçons, à moins que nuire devient l’une des priorités ? (…)» s’insurgent les rédacteurs de la déclaration. Et de préciser : «Le COSB, par son comportement irréprochable vis-à-vis de la Fédération et sa contribution notable au relèvement du niveau de la discipline, mérite en retour, un minimum de respect et de considération».

