«Dumas réalise un grand travail»

Le président délégué de la JSK, Mouloud Iboud, est en contact permanent avec la délégation kabyle qui se trouve en Allemagne où le club est en regroupement. Joint hier en début d’après-midi, il nous a parlé de plusieurs points concernant le club en cette période de préparation.

L’ex-capitaine de la JSK assurera : «L’équipe est en progression continue, son rendement s’améliore de match en match. Cela prouve qu’un grand travail est en train d’être effectué sur place par les joueurs et le staff technique conduit par Dumas. On a mis tous les moyens nécessaires pour la réussite du stage et le groupe travaille sans relâche pour assurer une bonne préparation. Le coach nous a affirmé que les joueurs ont une excellente forme physique et qu’il ne reste que quelques retouches pour que l’équipe soit prête pour le début de la compétition. Et elle sera encore plus performante à l’approche du début du championnat».

«Slama est bon dans l’axe»

Questionné sur l’arrière gauche, Samy Slama, qui a évolué dans l’axe de la défense face à l’équipe du Luxemburg, le FC Hamm Benfica, Iboud a affirmé que le joueur a convaincu le coach : «Slama a réussi une belle partie et le coach nous a affirmé qu’il le trouve bon et qu’il sera plus performant encore lors des prochaines confrontations. L’équipe pourra compter sur lui dans l’axe de la défense», nous a assuré Iboud. Il semblerait donc que la JSK ne recrutera pas un autre axial et que le staff technique kabyle comptera sur les joueurs qu’il a en main.

«Fiston a beaucoup de qualités»

Interrogé sur l’attaquant burundais, Fiston, qui s’est entraîné avec les Espoirs avant-hier, Iboud dira : «Le coach des Espoirs, Kherroubi, m’a affirmé qu’il a démontré de très belles choses et qu’il a beaucoup de qualités de jeu. Pour le moment il est rentré dans son pays et reviendra le 29 juillet. S’il convainc le coach Dumas, il signera son contrat avec la JSK. Il est compétitif vu qu’il a joué son dernier match en Irak mercredi passé».

«L’équipe aura au moins six sponsors»

Comme annoncé sur ces colonnes, la JSK est en contact avec plusieurs sponsors éventuels, en prévision de la saison prochaine. Interrogé sur cette question, Iboud a dévoilé : «Plusieurs sponsors nous ont donné leur accord et je peux vous dire que le club aura 6 ou 7 sponsors au cours de la prochaine saison. On enverra les documents nécessaires pour finaliser». Questionné si le club allait renouveler son contrat de sponsoring avec l’opérateur de téléphonie Nedjma, le bras droit de Mellal affirmera : «Bien sûr que nous allons renouveler le contrat avec Nedjma, ce sera dans quelques jours. Tout sera conclu avant le début de la nouvelle saison sportive». Concernant les capacités de l’équipe de jouer les premiers rôles lors de la nouvelle saison 2018-2019, Iboud se montrera confiant : «L’équipe travaille bien et inchaalah il réalisera de belles choses la saison prochaine. On ne lésinera pas sur les efforts pour que l’équipe joue les premiers rôles et satisfasse les supporters», nous a-t-il assuré.

