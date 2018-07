JS Kabykie en bref

Par DDK | Il ya 1 heure | 239 lecture(s)

Le groupe divisé en deux hier

Le coach Dumas a programmé une séance d’entraînement pour hier matin. Les joueurs qui ont participé au match amical avant-hier ont travaillé dans la salle de musculation. Quant aux autres éléments, ils ont effectué une séance sur le terrain. Mais tout le groupe devait s’entraîner, hier après-midi, sur le terrain avec une séance technico-tactique au programme.

Benkhlifa et Oukaci confirment

Les deux milieux de terrain de la JSK, Benkhlifa et Oukaci, ont donné entière satisfaction lors du match amical disputé avant-hier face à l’équipe luxembourgeoise du FC Hamm Benfica. Entrés au second half, les deux joueurs ont été très efficaces et ont apporté un plus à l’équipe, un peu faible en première période. Le coach doumas fut très satisfait de leur rendement, ce qui laisse prévoir que la concurrence sera très rude au milieu de terrain la saison prochaine.

Boukhanchouche déçoit encore

Le meneur de jeu Salim Boukhanchouche est quant à lui passé à côté lors du troisième match amical de son équipe face à l’équipe Luxembourgeoise. Le joueur doit redoubler d’efforts pour retrouver son meilleur niveau. Sinon, il risque tout simplement de se retrouver sur le banc et revivre le scénario de la saison passée où il n’a fait que de rares apparitions avec ses coéquipiers.

