Alain Michel augmente la cadence

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Alors que la reprise des entrainements était prévue hier après-midi au stade de l’UMA pour poursuivre la troisième et ultime phase de préparation de la nouvelle saison sportive, le staff technique du MOB, à sa tête le coach Alain Michel, a décidé d’augmenter le volume du travail pour la journée d’aujourd’hui. Ainsi donc, après avoir été soumis à un repos de trois jours dès leur retour de Tunisie, les camarades de Dehar ont rendez-vous ce matin avec le staff technique, à partir de 09 heures, pour une séance de travail qui sera consacrée essentiellement au volet physique alors que celle de l’après-midi sera basée sur le technico-tactique. La préparation se poursuivra à raison d’une seule séance par jour jusqu’au weekend où un match amical figure également au programme tracé à cet effet. Le but recherché sera celui de revenir sur les lacunes constatées par le coach lors des trois dernières joutes amicales disputées lors du stage de Gammarth. Les joueurs du MOB rejoindront enfin la ville de Blida à partir du 29 juillet prochain pour un ultime regroupement d’une semaine. Pour rappel, celui-ci sera ponctué par deux autres et ultimes matches amicaux au cours desquels se dessinera dans une large mesure le onze type des Vert et Noir de la Soummam, version Alain Michel, et ce, en prévision du nouvel exercice footballistique de la Ligue 1 Mobilis qui débutera le 11 aout prochain, avec ce premier déplacement du MOB à Médéa.

Quatre anciens joueurs saisissent la CRL

Quatre anciens joueurs du MOB, à savoir Belkacemi, Rahal, Cheklam et Salhi ont saisi dernièrement la commission de règlement des litiges (CRL) en vue de recouvrer leurs droits consistant en quelques salaires impayés. Selon nos informations, la direction du club aurait été saisie à son tour cette semaine par cette instance qui lui aurait fixée un ultimatum de cinq jours pour assainir leur situation. Notre source ajoute que la direction des Crabes aurait demandé un délai d’un mois pour pouvoir réunir toutes les pièces justificatives nécessaires à cet effet.

B. Ouari