Moulai et Idir promus professionnels

La direction de la JSM Béjaïa vient de prendre la décision de faire signer un contrat professionnel pour deux joueurs de la catégorie U 19, Moulai et Idir, promus dernièrement en équipe A. Cela dit, ces deux éléments, pétris de qualités techniques, ont déjà tapé dans l’œil du coach Mustapha Biskri lors d’un récent match d’application disputé au stade de l’UMA avant le départ de l’équipe pour Tunis. D’ailleurs, Moulai et Idir qui constituent désormais deux valeurs sûres du club phare de la Soummam, aux côtés de Fouad Ghanem, Yahia Mecrèche et autres Zamoum, étaient du voyage avec le reste du groupe se trouvant de plein pied en stage de préparation à Hammam Bourguiba, en Tunisie. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le jeune Moulai devrait signer prochainement un contrat professionnel de 5 ans, alors que son camarade le fera pour une durée de trois ans avec son club formateur.

