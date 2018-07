La reprise dimanche prochain

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

La reprise des entraînements pour la JS Azazga, club de la division Inter-régions (groupe centre-est) est annoncée pour dimanche prochain.

Le travail va ainsi reprendre après un bon mois de repos, qui a permis aux Rouge et Noir de se ressourcer auprès de leur famille. Ayant réussi un parcours en dents de scie, la saison écoulée, les jeunots d’Azazga devraient travailler davantage cette année afin de mieux négocier les matchs, surtout à domicile, pour atteindre l’objectif tracé cette saison. Cela dit, il faudrait d’abord réussir une bonne préparation d’intersaison. Le coup d’envoi des entraînements pour la JSA sera donc donné à partir de dimanche prochain au stade Tirsatine d’Azazga. Une semaine d’oxygénation pour la remise en forme, avant d’entamer le travail physique pendant deux semaines, puis une troisième étape qui sera consacrée au travail technico-tactique et enfin une dernière étape avec plusieurs matchs amicaux au programme. Pendant une période pouvant aller jusqu’à 45 jours, les joueurs seront soumis à une grande charge de travail avec des exercices variés du physique, au technico-tactique et aux matchs de préparation, pour qu’ils soient au top de leur forme au coup d’envoi de la nouvelle saison sportive.

Hocine Chikhi entraîneur en chef



Les dirigeants du club azazgui, à leur tête le président Sahi, ont renouvelé leur confiance à Hocine Chikhi, pour être à la tête de la barre technique cette saison encore. Chikhi qui connait bien la maison et qui a, pour rappel, été appelé à la rescousse lors de la deuxième moitié de la saison dernière pour sauver l’équipe du purgatoire avait donc réussi sa mission. C’est ainsi qu’il a été maintenu comme entraîneur en chef de la JS Azazga. Il aura, toutefois, à ses côtés un autre technicien expérimenté et qui connait bien la maison, en l’occurrence Ahmed Ferguène. Les responsables du club misent ainsi sur ce duo pour porter les Rouge et Noir au championnat de la division Inter-régions et pourquoi pas jouer les premiers rôles. C’est là le souhait le plus cher des amoureux du club qui attendent depuis plusieurs saisons de voir leur équipe favorite renouer avec ses traditions, à savoir l’accession au palier supérieur. Ce ne sera certes pas facile, mais avec un peu de persévérance et de bonnes conditions de travail le travail paiera.

Massi Boufatis