L’ORB Akbou de mal en pis

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Rien ne va plus à l’Olympique Riadhi Baladiate Akbou (ORBA) qui patauge en division de wilaya depuis quelques saisons. Pourtant, ce club a été le premier au niveau de la wilaya de Béjaïa à évoluer en division Régionale 1, affiliée à la Ligue régionale de football d’Alger. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, ce club a dégringolé et régressé, jusqu’à se retrouver, aujourd’hui, dans le groupe honneur de Béjaïa (ex-RIII), géré par la Ligue de football de Béjaïa. La saison passée, il a même joué le maintien. Pourtant, faut-il le signaler, les moyens dont il dispose sont loin d’être dérisoires, par rapport à d’autres de la vallée de la Soummam, étant donné qu’il (club) relève d’une commune dont l’activité industrielle est florissante, en sus du fait qu’elle dispose de deux terrains de foot, dont un stade OPOP. Pour certains amoureux du club, ce sont, en premier lieu, les dirigeants de ce dernier qui ont failli sur le plan gestion, en témoigne la peu enviable 12e place (29 points) qu’a occupée le club au terme de la saison dernière. Ce qui dénote du rendement fébrile des Olympiens ces dernières années qui ne jouent que pour sauver leur peau. N’étaient les résultats insuffisants des trois clubs qui jouaient la survie, à savoir le NRB Taskriout, qui a terminé 13e (28 points), l’ARB Barbacha (14e place, 20 points) et l’AS Oued-Ghir (10 points), lequel a rétrogradé en division pré-honneur, l’ORB Akbou aurait connu un bien pire sort la saison écoulée. Eu égard aux résultats pour le moins catastrophique de leur équipe fétiche, les fans de l’ORBA sont de moins en moins confiants quant aux chances de rebondir de leur formation et de reprendre sa place en Régionale. Présentement, dans la région d’Akbou, seule la JSA évolue en division Régionale 1. Cependant, il faut noter que ce club traverse une situation délicate dans ce palier, du moins la saison dernière, à l’issue de laquelle il a terminé à la 11e place avec 37 points. Raison pour laquelle les fans de la JSA appellent les dirigeants de ce club à faire en sorte d’éviter que ce dernier ne subisse le même sort que l’ORBA.

M. R.