L’AS Aït Mesbah sacrée en juniors

La formation de l’AS Aït Mesbah dans la daïra de Béni-Douala, wilaya de Tizi-Ouzou vient d’être sacrée championne d’Algérie dans la catégorie des juniors filles, lors de la Coupe d’Algérie de judo qui s’est déroulée vendredi 13 juillet à la salle Harcha-Hacène d’Alger. Cela, en remportant la première place grâce à une équipe composée de 3 athlètes au lieu des 5 autorisés par le règlement. Il s’agit de Kabeche Dalila (-52 kg), Guerrab Amel (-63 kg) et Kechout Karima (- 70 kg). Les filles d’Aït Mesbah ont su se propulser en finale et s’imposer 3 à 2 devant une équipe expérimentée de l’USMA. Les filles de l’AS Ait Mesbah ont récidivé le lendemain, samedi, en s’adjugeant, à leur tour, la troisième place dans la catégorie des seniors. « Fièrs de réalisé un tel exploit dans une compétition qui a réuni toute la crème du tatami national, avec une mosaïque d’équipes des plus huppées sur le plan national, chose réalisée par le travail le sérieux et le vouloir faire des athlètes» souligne un dirigeant. Pour rappel, une semaine auparavant, cette équipe a arraché le titre de vice-championne d’Algérie par équipes dans la catégorie juniors filles, et décroché la 3e place au championnat national de la 1ère division chez les seniors.

