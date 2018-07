«L’équipe progresse de jour en jour»

Par DDK | Il ya 1 heure | 207 lecture(s)

L’attaquant kabyle Mehdi Benaldjia affirme que son équipe sera prête pour le début du championnat. Il promet une grande saison pour le club.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a battu le RM Hamm Benfica deux buts à zéro. Un commentaire ?

Mehdi Benaldjia : Nous sommes fiers de notre prestation et cette belle victoire est méritée. Nous avons travaillé dur depuis le début de la préparation et l’équipe progresse chaque jour. Le staff technique réalise un grand travail et nous nous faisons un devoir d’appliquer ses consignes à la lettre. On veut profiter au maximum de ce stage pour être prêts pour le début de la compétition officielle. Il nous reste encore un match amical à disputer ici en Allemagne et je pense que nous serons encore meilleurs d’ici la fin de la préparation.

Vous concernant, vous avez inscrit quatre buts en trois matchs disputés, c’est la pleine forme…

Dans les buts que j’ai marqués, le mérite revient à tout le groupe, c’est le fruit des efforts de tous les joueurs. Je travaille durement pour être à la hauteur à chaque match. Vous savez, j’ai pour ambition de réaliser une très bonne saison avec mon équipe, la JSK.

Vous avez maintenant l’expérience qu’il faut pour jouer à l’aise et marquer des buts. N’est-ce pas ?

C’est vrai, je suis maintenant l’un des plus anciens éléments du groupe et cette expérience je la mets au service de mon club. L’équipe comprend plusieurs joueurs expérimentés, mais également de jeunes éléments et nous travaillons tous ensemble pour avoir une bonne équipe, cohérente et battante. Les plus anciens aideront toujours les plus jeunes, car notre objectif est de réaliser de belles choses la prochaine saison.

Le premier match du championnat vous opposera à la JSS. Qu’en pensez-vous?

Le stage d’Allemagne n’est pas encore terminé et on travaillera encore pour être plus performants dès le début de la compétition officielle. Pour ce qui est du match face à la JSS, on entamera sa préparation une fois qu’on sera en Algérie. Mais une chose est sûre, on fera le maximum pour bien le négocier et débuter la saison par une victoire.

L’équipe a-t-elle réellement les moyens de jouer les premiers rôles cette saison ?

On travaille très dur et on continuera, car il n’y a que le travail qui paie. Les objectifs sont clairs et c’est à nous de les atteindre, tous ensemble. Les supporters attendent beaucoup de nous, nous en sommes conscients et nous ferons tout pour ne pas les décevoir, c’est une promesse.

Propos recueillis par M. L.