Premier test réussi pour les Vert et Rouge

Les joueurs de la JSMB qui se trouvent en stage de préparation depuis une semaine à Hammam Bourguiba, en Tunisie, ont donné la réplique, avant-hier après-midi, au DRB Tadjenant. Les buts de la partie ont été inscrits par Ettayeb pour le DRBT (31’), alors que celui des Vert et Rouge l’a été par le biais de l’attaquant Bilal Bensayeh à l’heure de jeu (60’). Selon les échos qui nous sont parvenus de Tunis, les hommes du coach Mustapha Biskri ont laissé une bonne impression pour leur premier test du genre face à un pensionnaire de la ligue 1 qu’ils ont dominé de long en large, avec en sus de belles combinaisons dans le jeu. Autrement dit, le score aurait pu être plus large pour les gars de la Soummam n’était-ce le brio du keeper de Tadjenant qui a fait avorter toutes les tentatives de Belgherbi et consorts. Pour sa part, le staff technique de la JSMB qui a affiché naturellement toute sa satisfaction quant au rendement affiché par les joueurs alignés, anciens et nouveaux, a fait tourner l’ensemble de son effectif durant cette rencontre. Pour ce faire, Biskri a fait jouer une équipe pour chaque mi-temps avec un total de 22 éléments ayant pris part à ce premier test amical.

JSMB - ASAM aujourd’hui à 10h

Après le match face au DRBT (1 - 1), la JSMB affrontera, aujourd’hui à 10h, le nouveau promu en ligue 1 algérienne, l’AS Ain M’lila. Un autre test qui permettra au staff technique de soigner davantage la cohésion et de créer les automatismes nécessaires au sein du groupe, sachant que l’effectif a été remanié à plus de 50 % cet été avec le départ de quatorze éléments et l’arrivée de douze autres, venus de divers horizons. Pour les camarades de Niait, il s’agit encore de tenter de convaincre le coach sur leurs aptitudes à arracher une place de titulaire dans le nouveau dispositif de Biskri qui, de son côté, compte encore donner la chance à tout le monde lors des prochains matchs amicaux avant d’être fixé de manière précise sur les capacités de tout un chacun à s’imposer dans le groupe.

Allioui s’entraînera avec les espoirs

L’ex-portier du CABBA, Nafaa Allioui, qui a été empêché la semaine passée d’accéder au territoire tunisien avec le reste de la délégation de la JSMB en raison de sa situation illégale vis-à-vis du service militaire, devrait finalement s’entrainer, à Béjaïa, avec l’équipe réserve du club, en attendant le retour de son équipe de Tunis pour pouvoir poursuivre la préparation avec le reste du groupe.

Moulai et Idir promus professionnels

La direction de la JSM Béjaïa vient de prendre la décision de faire signer un contrat professionnel pour deux joueurs de la catégorie U 19, Moulai et Idir, promus dernièrement en équipe A. Cela dit, ces deux éléments, pétris de qualités techniques, ont déjà tapé dans l’œil du coach Mustapha Biskri lors d’un récent match d’application disputé au stade de l’UMA avant le départ de l’équipe pour Tunis. D’ailleurs, Moulai et Idir qui constituent désormais deux valeurs sûres du club phare de la Soummam, aux côtés de Fouad Ghanem, Yahia Mecrèche et autres Zamoum, étaient du voyage avec le reste du groupe se trouvant de plein pied en stage de préparation à Hammam Bourguiba, en Tunisie. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le jeune Moulai devrait signer prochainement un contrat professionnel de 5 ans, alors que son camarade le fera pour une durée de trois ans avec son club formateur.

B. Ouari