Plusieurs joueurs en renfort

Le pensionnaire de la division nationale amateur, l’US Béni Douala, vient d’opérer un renfort de choix avec l’arrivée de plusieurs nouvelles recrues aux qualités intrinsèques, ayant fait leurs preuves dans des clubs de divisions supérieures.

Il s’agit, entre autres, de l’attaquant de l’ASM Oran, Mohamed Benyettou et de son coéquipiers Walid Mahsas qui évolue au poste d’arrière gauche, l’axial de la JSM Sikikda Youssef Oudina, du jeune milieu offensif de l’USM El Harrach Belmessaoud, et Bedbouka, ex-sociétaire de la formation du CR Béni Tour. Les dirigeants de l’US Béni Douala qui ont réussi à convaincre trois des pièces maîtresses de leur équipe la saison passée, à savoir l’axial Saidani et le milieu de terrain Doghmani, ainsi que le portier Amghid Azzaz pour poursuivre leur aventure, ont enrôlé deux autres joueurs, à savoir Mohamed Kamel Hadj Kaci et Amir Merzougui. Deux talentueux joueurs qui signent à l’occasion leur retour au bercail, eux qui ont déjà joué sous le maillot de Béni Douala.

Pour rappel et comme annoncé dans une de nos précédentes éditions, trois des meilleurs espoirs de la JSK la saison passée ont rejoint la formation de l’US Béni Douala. Il s’agit de Massinissa Djellal, Samir Chefri et Zoheir Hemaidi. Selon le manger général du club, le dossier recrutement n’est pas encore bouclé. Dahmane Azem, puisque c’est de lui qu’il s’agit, promet l’arrivée d’autres grosses cylindrées dans les prochains jours. Cela dit, le président Ammam et son équipe ne comptent pas lésiner sur les moyens pour monter une équipe capable de jouer à nouveau l’accession cette saison en Ligue 2 professionnelle. Un défi qui exige un soutien des autorités locales qui doivent accompagner cette équipe à réaliser ses objectifs.

La formation de l’US Béni Douala qui entamera son premier stage aujourd’hui à Tizi-Rached s’envolera le 8 août prochain en Tunisie. C’est à Ain Draham que les poulains du duo Kaced Ait Ramdane vont élire leur quartier général. Un endroit qu’ils connaissent bien et qui est pourvu de toutes les commodités à même de permettre au staff technique, à sa tête Karim Kaced, de peaufiner la préparation de son groupe. «Sincèrement, on aurait voulu programmer ce second stage en Algérie, malheureusement le coup de revient est très élevé. C’est deux fois, voir trois fois, le prix du séjour en Tunisie. C’est la raison pour laquelle on a opté pour Ain Draham», dira le manager général Dahmane Azem. L’US Béni Douala, qui a raté d’un cheveu, à deux reprises, une accession historique en Ligue 2 Mobilis, ne compte pas baisser les bras pour relever le défi cette saison. Les dirigeants du club se disent confiants pour réaliser cet exploit pour peu que les autorités locales viennent à accorder l’intérêt voulu à leur formation, jusque-là marginalisée selon eux, en dépit des bons résultats. «Nous sommes vraiment satisfaits des recrutements opérés jusque-là. Nous avons réussi à enrôler de très bons joueurs capables d’apporter un plus.

Le projet sportif de l’US Béni Douala qui joue l’accession chaque saison, est derrière l’intéressement de nombreux joueurs de l’élite de rejoindre notre équipe. Notre objectif reste l’accession et j’espère que cette saison sera la bonne. Avec un peu plus d’attention et d’égards des autorités locales, on aurait pu relever ce défi lors des deux dernières saisons où l’accession nous à échappé de peu faute de moyens. Si on a bénéficié de 20 % de ce qui est accordé aux autres équipes de notre groupe issu des autres wilayas, aucun club ne peut nous barrer le chemin de l’accession en Ligue 2 Mobilis. Aussi, je lance un appel à tous les responsables concernés de venir en aide à cette équipe qui a le potentiel voulu pour offrir à la wilaya un second club en ligue professionnelle», ajoutera l’ex-milieu de terrain de l’US Béni Douala avant de conclure : «Il faut que les gens sachent que le redémarrage de la nouvelle saison s’est fait avec les moyens des dirigeants, puisque aucun centime n’est encore rentré dans les caisses du club».

