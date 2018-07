L’avenir du club en question

Par DDK | Il ya 48 minutes | 62 lecture(s)

L’US Oued Amizour, un club qui n’a pas réussi à sauver sa précédente saison sportive en rétrogradant en division inter-régions, est dans une situation de stand-by induite par la situation qu’a vécu le club à la fin de l’exercice passé. À cet effet, une assemblée générale extraordinaire a eu lieu, dans l’après-midi d’avant-hier mardi. Cette dernière a vu la présence des membres de l’AG, des membres de l’ex-commission de sauvegarde du club, dont la mission s’est achevée à la fin de l’exercice écoulé, et qui était composée de trois membres, à savoir Mourad Dries, Hakim Benali et Mohamed Chaouch. Cette réunion s’est déroulée en présence du président du club, Aomar Oumbiche, et du président de l’Assemblée populaire communale d’Amizour, El-Hadj Zahir Kheraz. Les débats avaient tourné autour de l’avenir du club et les solutions à prendre à même de permettre au club de repartir sur de nouvelles bases, entre autres, débuter la préparation d’intersaison dans les plus brefs délais. Lors de cette assemblée, les membres de l’AG présents avaient proposé de donner jusqu’à dimanche à tout candidat ayant l’intention de prendre la présidence du club de se manifester. Dans ce cas précis, il y aurait la programmation d’une assemblée générale élective pour élire le nouveau boss sur le ou les candidats qui seraient intéressés par la gestion des affaires du club. Ceci d’autant plus que le président du club, Aomar Oumbiche, serait démissionnaire. Maintenant, reste à savoir qu’elle attitude et quelle solution prendront les membres de l’AG en cas où aucun candidat ne se manifeste d’ici dimanche prochain. Iront-il jusqu’à désigner un directoire pour gérer les affaires du club pour une période définie, ou bien demander à l’actuel président de continuer sa mission en attendant, d’autant plus que ça urge. Une chose est sûre, une autre solution la plus plausible et qui avait été proposée lors de cette AG extraordinaire : Le président sortant peut rester en cas d’absence de candidats et ce sera une occasion aussi d’assainir les dettes du club, en attendant bien entendu la saison prochaine.

M. R.