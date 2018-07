Les demi-finalistes connus

Par DDK | Il ya 48 minutes | 62 lecture(s)

Fin de la phase éliminatoire de la coupe d’Algérie inter-quartiers des jeunes (18-22 ans) non licenciés et structurés au sein des clubs. Ainsi, ce sont les équipes de Raouraoua, Hadjra Zerga, Kadiria, Maamoura et Aghbalou qui se sont qualifiés au carrée d’As. En effet, l’équipe de Raouraoua a battu son homologue de Bouira sur le score de 2 à 0. Hadjra Zerga (Sour Ghozlane) a disposé de Haïzer au TAB (6 - 5) après une fin de match sur le score de parité d’un but partout. L’équipe d’Aghbalou a écrasé celle de Lakhdaria sur le score sans appel de 3 à 0. Pareil pour Mesdour qui a étrillé Ain Bessam sur le même score de 3 à 0. De son côté, l’équipe de Kadiria s’est qualifiée sur tapis vert (3 - 0) suite au forfait d’El Hachimia. Ceci dit, la qualification de cinq équipes en demi-finale a contraint les organisateurs à recourir à toute une gymnastique pour trouver la formule adéquate. Ce qui a donné les rencontres suivantes : Raouraoua affrontera Hadjra Zerga, alors que l’équipe d’Aghbalou en découdra avec Maamoura. L’équipe de Kadiria sera exempte mais affrontera dans une deuxième demi-finale, le vainqueur du match Raouraoua - Hadjra Zerga, alors que le vainqueur du match Aghbalou - Maamoura sera qualifié directement à la finale qui aura lieu mardi prochain, le 31 juillet à 17h, au stade OPOW Rabah Bitat. Rencontré sur place, Rabah Derouaz, membre de la ligue de Bouira de sport pour tous et de proximité, dira concernant cette première phase : «Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions, hormis quelques escarmouches lors de certaines rencontres sans gravité ni impacte sur le bon déroulement du tournoi».

M’hena A.